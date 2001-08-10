На обеспечение безаварийной работы ЖКХ в области выделили 1,034 миллиарда рублей
Отопительный сезон в муниципальных образованиях региона в целом проходит в штатном режиме, такую оценку работе жилищно-коммунального хозяйства с начала холодов дали на отраслевом совещании в региональном правительстве. В районах созданы необходимые запасы топлива. На особом контроле в областном министерстве ЖКХ сегодня стоит вопрос приобретения и монтажа модульной котельной в селе Восточном Охинского района. Об этом ТИА «Острова» рассказали в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
– Нынешняя газовая котельная в селе эксплуатируется уже давно и нуждается в замене. Сейчас мы вместе с администрацией района прорабатываем вопрос о ее покупке. В ближайшее время проведем необходимые закупочные процедуры. Поставка блочно-модульной станции в населенный пункт запланирована на лето 2018 года, ее стоимость составит ориентировочно 25-27 миллионов рублей, – сообщил Дмитрий Зайцев.
Более надежному и качественному тепло-электроснабжению способствует созданный за последние годы запас прочности в коммунальном комплексе. В течение последних трех лет во многих муниципальных образованиях Сахалина ветхие котельные заменили на новые. Большие работы проведены по замене линий электропередачи. На современных ЛЭП в районах используют так называемый самонесущий изолированный провод – более долговечный, безопасный, и, главное, – устойчивый к коррозии в условиях агрессивной морской среды. Благодаря принятым мерам, на которые ежегодно из областного бюджета выделяются значительные средства, в регионе удалось существенно обновить комплекс ЖКХ и наладить его работу в ряде муниципалитетов региона.
Еще несколько лет назад ситуация в зимний период на объектах жилищно-коммунального хозяйства региона была иной: системы жизнеобеспечения выходили из строя практически после каждой метели. Свет, вода и тепло могли исчезнуть из домов сахалинцев и курильчан на несколько дней. По словам заместителя руководителя государственной жилищной инспекции Сахалинской области Игоря Гарбузова, информации о массовых сбоях тепло-электроснабжения в контролирующую инстанцию с начала этого отопительного сезона не поступало. В ходе проверок, проведенных инспекцией, не было установлено нарушений температурного режима в жилых помещениях.
К предстоящему отопительному сезону в области впервые за несколько лет создан резерв материально-технических ресурсов на сумму 182,5 миллиона рублей. В текущем году аварийный запас пополнили материалами на сумму 29 миллионов рублей. На эти средства приобрели в том числе трубную и химическую продукцию, тягодутьевые машины, дизель-генераторные установки.
– В 2018 году в рамках субсидии на мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса выделено 1,034 миллиарда рублей, из которых 206,8 миллионов рублей зарезервированы для распределения между муниципальными образованиями по завершению отопительного сезона, – отметил министр ЖКХ Дмитрий Зайцев.
К настоящему времени полностью завершены основные работы, связанные с ликвидацией ущерба, нанесенного двумя серьезными циклонами в начале года. Тогда пострадали несколько районов области – Углегорский, Ногликский, Холмский, Томаринский. Все работы, которые возможно было провести в данный период, выполнены оперативно. На объектах жилищно-коммунального хозяйства обеспечена работа 104 аварийных бригад – это 689 работников и 293 единицы спецтехники.
По словам министра, основные объекты жизнеобеспечения в регионе оснащены резервными источниками электроснабжения. Отопительный сезон в учреждениях социальной защиты, здравоохранения и образования проходит в безаварийном режиме. Все социальные объекты обеспечены резервными источниками электроснабжения.
В детском пульмонологическом санатории «Тополек» Александровска-Сахалинского установили два электрических котла, а в Южно-Сахалинской городской больнице им. Ф.С. Анкудинова – два котла-бойлера. В обоих медучреждениях создан необходимый запас жидкого топлива. В психбольнице Южно-Сахалинска запасов угля хватит до конца отопительного периода.
Напомним, о необходимости повышения качества жилищно-коммунальных услуг неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, сегодня одной из главных задач является модернизация отрасли ЖКХ.
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