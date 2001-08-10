В Углегорском районе серьезно повредили ЛЭП

В минувшее воскресенье, 11 февраля, дважды повредили высоковольтную линия электропередачи, которая снабжает электроэнергией села Надеждино, Тельновское, Лесогорское и Бошняково Углегорского района. Причина − грубое нарушение водителями угольного морского порта в Шахтерск правил безопасности в охранных зонах ЛЭП. Об этом ТИА «Острова» сообщили в энергетической компании.

В первый раз диспетчерская служба ПАО «Сахалинэнерго» зафиксировала отключение ЛЭП напряжением 35 кв около 3 часов ночи. Для ее осмотра была немедленно направлена бригада Западного базового сетевого района филиала «Распределительные сети», которая обнаружила обрывы провода фазы «С» в трех пролетах. Оказалось, что морской порт организовал под ЛЭП технологическую дорогу к площадке складирования угля. Водитель самосвала забыл опустить кузов после разгрузки угля и повредил линию. Виновника сразу установить не удалось, так как он скрылся с места происшествия. На восстановление электроснабжения ушло более 10 часов. Все это время подача электроэнергии потребителям частично обеспечивалась дизель-генераторами.

Менее получаса прошло с момента включения ЛЭП в работу, как она снова отключилась. Еще один водитель тяжелой грузовой техники забыл опустить кузов и оборвал провода. Энергетикам вновь пришлось проводить ремонт. На место происшествия были вызваны сотрудники ГИБДД, которые зафиксировали факт нарушения.

«Сахалинэнерго» отмечает, что только по счастливой случайности водители не пострадали. Несоблюдение правил безопасности в охранных зонах ЛЭП нередко приводит к трагическим случаям.

Энергетики в очередной раз напоминают, что охранные зоны линий электропередачи — это земельные участки и воздушное пространство, расположенные по обе стороны от ЛЭП. В настоящее время в Российской Федерации действуют правила, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 для предотвращения несчастных случаев и обеспечения сохранности самих ЛЭП. Без письменного согласия энергетиков в этих зонах запрещено осуществлять любые действия, в том числе строительство или ремонт зданий и сооружений, погрузочные и разгрузочные работы, посадку или рубку деревья, складирование материалов, запуск каких-либо летательных аппаратов, а также размещение объектов: автостоянок, спортивных и детских площадок, гаражей.

«Сахалинэнерго» направило в Сахалинское управление Ростехнадзора заявление о привлечении виновных к административной ответственности. В настоящее время руководство угольного морского порта согласилось с требованием энергетиков изменить маршрут движения большегрузной техники в обход трассы прохождения ЛЭП. Энергокомпания надеется, что угольный порт в добровольном порядке согласится возместить понесенный ущерб, в противном случае «Сахалинэнерго» обратится в суд.