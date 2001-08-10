Мэр Южно-Сахалинска встретится с жителями Лугового

15 февраля, в 19.00 в актовом зале школы №30 (ул. Дружбы, 71) пройдет встреча мэра города Сергея Надсадина с жителями планировочного района Луговое. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации Южно-Сахалинска.

В ходе мероприятия будут подведены итоги социально-экономического развития Лугового за 2017 год, а также определены задачи на текущий год. У жителей есть возможность задать вопросы мэру, начальнику отдела по управлению территорией этого планировочного района, а также руководителям профильных департаментов и управлений администрации Южно-Сахалинска.

Напомним, что общение в таком формате городские власти проводят регулярно. На прошлой неделе подобное мероприятие состоялось в Новоалександровске.

Информация о следующих встречах будет дополнительно размещена в СМИ.