Мэр Южно-Сахалинска встретится с жителями Лугового
15 февраля, в 19.00 в актовом зале школы №30 (ул. Дружбы, 71) пройдет встреча мэра города Сергея Надсадина с жителями планировочного района Луговое. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации Южно-Сахалинска.
В ходе мероприятия будут подведены итоги социально-экономического развития Лугового за 2017 год, а также определены задачи на текущий год. У жителей есть возможность задать вопросы мэру, начальнику отдела по управлению территорией этого планировочного района, а также руководителям профильных департаментов и управлений администрации Южно-Сахалинска.
Напомним, что общение в таком формате городские власти проводят регулярно. На прошлой неделе подобное мероприятие состоялось в Новоалександровске.
Информация о следующих встречах будет дополнительно размещена в СМИ.
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