Сахалинцев призывают добровольно сдать оружие
В 2018 году сахалинцы имеют возможность сдать незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы. Таких граждан освободят от уголовной и административной ответственности, а также денежно вознаградят. Сумма вознаграждения зависит от типа оружия:
- Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, автоматы, пулеметы, гранатометы), огнестрельное охотничье, спортивное оружие с нарезными стволами – до 15 000 рублей/шт.
- Гладкоствольное огнестрельное оружие – до 10 000 руб./шт.
- Газовое оружие (пистолеты, револьверы), пневматическое оружие с дульной энергией более 3 Дж, сигнальные пистолеты и револьверы калибра более 6 мм – до 2 000 руб./шт.
- Самодельное огнестрельное оружие и обрезы – до 2 000 руб./шт.
- Взрывчатые вещества и материалы – до 2 000 руб./0,1 кг.
- Взрывное устройство промышленного изготовления – до 4 000 руб./шт.
- Боеприпасы:
- 7.1. артиллерийские снаряды и мины, военно-инженерные подрывные заряды и мины, ручные и реактивные противотанковые гранаты, боевые ракеты, авиабомбы и т.п., за исключением боеприпасов и оружия, полученных в результате самостоятельного розыска, обнаружения и обезвреживания в местах боев времен Великой Отечественной войны – до 3 000 руб./шт.
- 7.2. патроны к боевому оружию – до 80 руб./шт.
- 7.3. патроны к гражданскому и служебному оружию – до 40 руб./шт.
- Холодное оружие – до 1 000 руб./шт.
Обычно в соответствии со статьей 222 частями 1 и 4 предусмотрено наказание.
Часть 1 - незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов) наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.
Часть 4 - незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия, - наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового.
Желающие добровольно сдать оружие могут обратиться по следующим адресам:
- УМВД России по городу Южно-Сахалинску:
ул. Хабаровская, 67, тел. дежурной части (ДЧ) – 789-405;
- ОМВД России по Анивскому городскому округу:
ул. Калинина, 81, тел. ДЧ – 780-699
- ОМВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский район»:
ул. Рабочая, 8, тел. ДЧ – 780-905
- ОМВД России по городскому округу «Долинский»: ул. Комсомольская, 23, тел. ДЧ – 780-755;
- ОМВД России по Корсаковскому городскому округу: ул. Краснофлотская, 17, тел. ДЧ – 780-715;
- ОМВД России Курильскому городскому округу: ул. Евдокимова, 5, тел. ДЧ – 780-924
- ОМВД России по Макаровскому городскому округу: ул. Школьная, 26, тел. ДЧ – 780-770;
- ОМВД России по Невельскому городскому округу: ул. Советская, 52, тел. ДЧ – 780-721;
- ОМВД России по городскому округу «Ногликский»: ул. Советская, 11а, тел. ДЧ – 780-870;
- ОМВД России по городскому округу «Охинский»: ул. Карла Маркса, 18, тел. ДЧ – 780-886;
- ОМВД России по городскому округу «Поронайский» ул. Восточная, 47, тел. ДЧ – 780-835;
- ОМВД России по Северо-Курильскому городскому округу: ул. Вилкова, 4, тел. ДЧ – 780-930;
- ОМВД России по городскому округу «Смирныховский»: ул. 8-го марта, 25,
тел. ДЧ – 780-851;
- ОМВД России по Тымовскому городскому округу: ул. Первомайская, 3, тел. ДЧ – 780-855;
- ОМВД России по Томаринскому городскому округу: ул. Дзержинского, 10, тел. ДЧ – 780-785;
- ОМВД России по Углегорскому району:
ул. Капасина, 15, тел. ДЧ – 780-816;
- ОМВД России по Южно-Курильскому городскому округу: ул. квартал Ильичева, 5, тел. ДЧ – 780-940;
-ОМВД России по Холмскому городскому округу: ул. Школьная, 27, тел. ДЧ – 780-745.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:18 Сегодня В Южно-Сахалинске пройдет этап Кубка страны по сноуборду
- 10:22 Сегодня В Углегорском районе серьезно повредили ЛЭП
- 10:51 Сегодня Мэр Южно-Сахалинска встретится с жителями Лугового
11:49 Сегодня Патриотические соревнования по горным лыжам пройдут в Южно-Сахалинске
- 14:18 7 Февраля Из рюкзака южносахалинки выкрали 50000 рублей
- 14:36 7 Февраля В Сахалинском краеведческом музее расскажут о морских млекопитающих
- 15:59 8 Февраля Лыжную трассу из Южно-Сахалинска до Лесного открыли на Сахалине
- 10:27 7 Февраля Жителей Новоалександровска приглашают обсудить планы развития планировочного района
13:17 17 Января Олег Кожемяко встретился с жителями Смирных
11:08 22 Января В Южно-Сахалинске состоялось заседание совета экономической безопасности
12:45 23 Января Циклон охватит восемь районов Сахалина
12:33 23 Января В Южно-Сахалинске пройдет метель
Выбор редакции
- 11:54 Сегодня Сахалинцев призывают добровольно сдать оружие
- 10:41 Вчера Посетители краеведческого музея в Южно-Сахалинске познакомятся с историей самовара
- 10:38 Вчера В музее «Остров Сахалин» научат рисовать снежные горы
- 16:46 12 Февраля Островные баскетболисты определили победителей первенства области
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?