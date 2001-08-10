Сахалинцев призывают добровольно сдать оружие

В 2018 году сахалинцы имеют возможность сдать незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы. Таких граждан освободят от уголовной и административной ответственности, а также денежно вознаградят. Сумма вознаграждения зависит от типа оружия:

Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, автоматы, пулеметы, гранатометы), огнестрельное охотничье, спортивное оружие с нарезными стволами – до 15 000 рублей/шт. Гладкоствольное огнестрельное оружие – до 10 000 руб./шт. Газовое оружие (пистолеты, револьверы), пневматическое оружие с дульной энергией более 3 Дж, сигнальные пистолеты и револьверы калибра более 6 мм – до 2 000 руб./шт. Самодельное огнестрельное оружие и обрезы – до 2 000 руб./шт. Взрывчатые вещества и материалы – до 2 000 руб./0,1 кг. Взрывное устройство промышленного изготовления – до 4 000 руб./шт. Боеприпасы: 7.1. артиллерийские снаряды и мины, военно-инженерные подрывные заряды и мины, ручные и реактивные противотанковые гранаты, боевые ракеты, авиабомбы и т.п., за исключением боеприпасов и оружия, полученных в результате самостоятельного розыска, обнаружения и обезвреживания в местах боев времен Великой Отечественной войны – до 3 000 руб./шт. 7.2. патроны к боевому оружию – до 80 руб./шт. 7.3. патроны к гражданскому и служебному оружию – до 40 руб./шт. Холодное оружие – до 1 000 руб./шт.

Обычно в соответствии со статьей 222 частями 1 и 4 предусмотрено наказание.

Часть 1 - незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов) наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

Часть 4 - незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия, - наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового.

Желающие добровольно сдать оружие могут обратиться по следующим адресам:

- УМВД России по городу Южно-Сахалинску:

ул. Хабаровская, 67, тел. дежурной части (ДЧ) – 789-405;

- ОМВД России по Анивскому городскому округу:

ул. Калинина, 81, тел. ДЧ – 780-699

- ОМВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский район»:

ул. Рабочая, 8, тел. ДЧ – 780-905

- ОМВД России по городскому округу «Долинский»: ул. Комсомольская, 23, тел. ДЧ – 780-755;

- ОМВД России по Корсаковскому городскому округу: ул. Краснофлотская, 17, тел. ДЧ – 780-715;

- ОМВД России Курильскому городскому округу: ул. Евдокимова, 5, тел. ДЧ – 780-924

- ОМВД России по Макаровскому городскому округу: ул. Школьная, 26, тел. ДЧ – 780-770;

- ОМВД России по Невельскому городскому округу: ул. Советская, 52, тел. ДЧ – 780-721;

- ОМВД России по городскому округу «Ногликский»: ул. Советская, 11а, тел. ДЧ – 780-870;

- ОМВД России по городскому округу «Охинский»: ул. Карла Маркса, 18, тел. ДЧ – 780-886;

- ОМВД России по городскому округу «Поронайский» ул. Восточная, 47, тел. ДЧ – 780-835;

- ОМВД России по Северо-Курильскому городскому округу: ул. Вилкова, 4, тел. ДЧ – 780-930;

- ОМВД России по городскому округу «Смирныховский»: ул. 8-го марта, 25,

тел. ДЧ – 780-851;

- ОМВД России по Тымовскому городскому округу: ул. Первомайская, 3, тел. ДЧ – 780-855;

- ОМВД России по Томаринскому городскому округу: ул. Дзержинского, 10, тел. ДЧ – 780-785;

- ОМВД России по Углегорскому району:

ул. Капасина, 15, тел. ДЧ – 780-816;

- ОМВД России по Южно-Курильскому городскому округу: ул. квартал Ильичева, 5, тел. ДЧ – 780-940;

-ОМВД России по Холмскому городскому округу: ул. Школьная, 27, тел. ДЧ – 780-745.