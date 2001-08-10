Островная команда примет участие в финале первенства России по волейболу

С 15 по 27 февраля в Анапе состоится финал первенства России по волейболу среди девушек 2001-2002 года рождения В ЧУ СУОЦ «Волейград» будут состязаться 16 лучших команд России. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики области.

В числе лучших – команда Сахалинской области, которую представляют волейболистки из ГБУ СО «ВЦ «Сахалин». Это право они завоевали, успешно выступив на первенстве ДФО осенью 2017 года.

На предварительном этапе участники финала первенства страны разделены на четыре подгруппы. ВЦ «Сахалин» включен в подгруппу «Г». Его соперниками будут команды из Москвы, Свердловской области и Краснодарского края.

По итогам предварительного этапа восемь сильнейших команд (по две из каждой подгруппы) продолжат борьбу за медали, а остальные сыграют в турнире за 9-16 место.

В заявку команды ВЦ «Сахалин» внесены девять волейболисток. Это Полина Голубовская, Елена Захарова, Арина Ким, Владислава Незавитина, Александра Пономарева, Юлия Сироткина, Ульяна Смирнова, Вероника Че, Анна Черницова. Тренер Марина Борисовна Захарова.