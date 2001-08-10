Чемпионат и первенство Сахалинской области по ездовому спорту пройдут в воскресенье
В селе Троицкое, Анивского района состоятся соревнования по ездовому спорту «Снежный драйв Сахалина- 2018». Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики области.
В мероприятии примут участие 26 спортсменов из Южно-Сахалинска, Корсакова, Охи, Петропавловска-Камчатского и даже Белгорода. Среди них есть как взрослые, так и юниоры. Вместе со своими домашними любимцами они продемонстрируют мастерство в дисциплинах «Нарта спринт» (собаки в упряжке от одной до шести) и «Лыжные гонки» (спортсмен на лыжах, собака тянет впереди). На состязаниях будут представлены такие породы, как сибирский хаски, самоедская лайка, доберман, бигль, маламут и другие.
Победители и призёры получат кубки, медали, дипломы, а также призы от спонсоров соревнований.
Организаторами турнира выступают федерация ездового спорта области и России, региональное министерство спорта и молодёжной политики.
Старты пройдут на территории лыжной базы села Троицкое. Торжественная церемония открытия состоится в 11:30. В 12:00 начнутся старты участников соревнований. Вход свободный.
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