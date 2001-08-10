Сотрудники ГИБДД провели для школьников Яблочного спортивно – познавательную игру по ПДД

Сотрудники холмской ГИБДД посетили школу Яблочного, где совместно с педагогами провели для школьников начального звена спортивно-познавательную игру «Для всех без исключения есть правила дорожного движения». Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Школьники в составе трех команд соревновались между собой в знании правил безопасного поведения на дороге. В процессе игры, выполняя задания различной сложности, участникам предстояло быть в роли водителей, и пешеходов. Дети отгадывали загадки, разбирали ситуации, которые могут возникнуть на дороге, а также состязались в быстроте и ловкости. Спортивная игра включала в себя упражнения на знание элементов Правил дорожного движения, в частности сигналов светофора, пешеходного перехода, дорожных знаков.

После чего инспектор по пропаганде БДД провела профилактическую беседу со школьниками по соблюдению ПДД, рассказав им о важности и необходимости ношения световозвращающих элементов на верхней одежде.

В конце соревнований команды были награждены грамотами. Кроме этого, были отмечены школьники из команд в номинации «Лучший игрок команды». Всем участникам были вручены диски по ПДД и световозвращающие значки.