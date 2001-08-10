Турнир по шахматам и бильярду пройдет в Южно-Сахалинске пройдет

В Южно-Сахалинске состоятся соревнования по двоеборью (бильярд + шахматы). Шахматная составляющая двоеборья включает в себя блиц-турнир с контролем времени 3 минуты на ход + 2 секунды за каждый сделанный ход. А в бильярде сильнейшие будут определены в «американке». Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики.

Что объединяет эти игры? Кто-то называет бильярд «шахматами в движении». Кто-то вспомнит, что по одной из версий обе игры в Европу завезли крестоносцы, возвращавшиеся из Крестовых походов. В любом случае, и шахматы, и бильярд сопровождают человечество вот уже много веков. Но только в островном регионе решили объединить эти виды спорта в двоеборье.

- В каждом из видов за первое место начисляется 25 очков, за второе – 18, за третье – 15, за четвертое – 12, за пятое – 10, за шестое – 8, за седьмое – 6, за восьмое – 4, за девятое – 2, за десятое – 1. Победитель турнира будет определен по сумме очков в двух видах, - пояснил исполнительный директор РОО «Сахалинская шахматная федерация» Виталий И.

Мероприятие пройдет 25 февраля в БК «Классик» (ул. Сахалинская, 138 «А»). Начало в 12:00.