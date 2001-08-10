На Сахалине сыграли «олимпийскую» свадьбу

В международный день всех влюбленных загс Южно-Сахалинска принял всего одну, особенную свадьбу. Узами брака решили связать себя член Олимпийской сборной России, горнолыжник Семен Денщиков и его избранница – участница Олимпиады-2014 в Сочи, скелетонистка Ольга Потылицына. Об этом ТИА «Острвоа» рассказали в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Познакомились будущие молодожены год назад, в Москве. А предложение Семен сделал около месяца назад. Сыграть свадьбу изначально думали весной, уже после окончания спортивного сезона.

Семен Денщиков еще 1 февраля приехал на Сахалин в составе олимпийской команды по ски-кроссу. На спортивном комплексе «Горный воздух» в областном центре проходила акклиматизация и тренировки российских горнолыжников. Специально для них подготовили трассу - точный аналог стартовых позиций на Олимпийских играх в Южной Корее.

- На Сахалине для нас создали очень хорошие условия. У нас есть дублер олимпийской трассы, – делится Семен. - Нам предоставили тренировочные залы и тренажеры. Гостиница - одна из лучших на Сахалине. Вся команда довольна, мы спокойно акклиматизируемся и уже готовы побороться за победу.

Напомним, комплекс «Горный воздух», где тренируется олимпийская команда по ски-кроссу, называют лучшим горнолыжным курортом Дальнего Востока и Сибири. Сегодня здесь уже имеется обширная зона катания, трассы соответствуют международным стандартам.

Спортсмен признается, что ощущает большую поддержку от островитян. Так, тысячи сахалинцев приняли участие в олимпийском празднике, а также посетили тренировки горнолыжников, чтобы лично выразить им слова ободрения.

- Идея срочно пожениться пришла мне буквально два дня назад, говорит Семен. - Дело в том, что Оля выступала 14 февраля 2014 года на Олимпийских играх в Сочи и очень сильно расстроилась тем, что заняла там лишь пятое место. Поэтому для нее этот день до сих пор был грустным. Я решил сделать его счастливым и выбрал для этого замечательный остров Сахалин. А тут еще и дата выпала красивая – день всех влюбленных.

- Нам уже надоели новости, что кого-то не допускают на Олимпиаду, кто-то едет в нейтральном статусе. Мы решили чуть-чуть скрасить информационное поле. Надеемся, что поднимем настроение всей нашей команде, - добавила Ольга Потылицына, которая прилетела в Южно-Сахалинск только накануне свадьбы.

Учитывая эти особые обстоятельства, сахалинские власти пошли навстречу обоюдному желанию олимпийцев и зарегистрировали их брак в нерабочий для загса день.

- Отмечать будем командой. После регистрации поедем в кафе. Немножко пообщаемся, покричим «горько». Свадьбу нормально не отпразднуешь, Олимпиада, сезон в полном разгаре. Ни алкоголя, ничего подобного. А все остальное будет после сезона, когда можно будет отдохнуть и расслабиться спокойно. И там основное действие будет. И близкие. А тут только сестра ко мне прилетела. Наши родители дома. Все как-то спонтанно решилось. Но будет, что детям рассказать! – поделился радостью от состоявшегося события Семен Денщиков.