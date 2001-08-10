На Сахалине пройдет школьная олимпиада по «Основам православной культуры»

16-17 февраля в областной столице состоится региональный этап общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры». По предварительным заявкам его участниками станут более 20 школьников 5-11 классов островных школ из 10 районов Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.

Для того, чтобы выйти в финал, участникам олимпиады предстоит продемонстрировать высокий уровень подготовки по истории России, литературе и МХК.

Организатором мероприятия выступает Южно-Сахалинская и Курильская епархия при поддержке регионального министерства образования и института развития образования Сахалинской области.

Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры» проводится ежегодно с 2008 года при поддержке министерства образования и науки РФ, Российского Союза ректоров, Российского совета олимпиад школьников, Отдела религиозного образования и катехизации РПЦ, Фонда просвещения «МЕТА». Сахалин присоединился к интеллектуальному православному марафону в 2015 году.

Организаторы отмечают, что основная цель данного мероприятия, как и всего курса по основам православной культуры, в том, чтобы ребята могли углубиться в истоки нашей культуры, которая не уступает по своему богатству и содержанию, самобытности и разнообразию самым развитым культурам Европы и Азии. Без понимания того, что такое православие, невозможно понять нашу литературу, живопись, музыку, архитектуру и, конечно, историю.

Курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ) введен в школьную программу начальной школы в 2009 году в рамках Федерального государственного образовательного стандарта. Выбор модуля курса, среди которых и «Основы православной культуры», является добровольным. Сегодня данный курс изучает более 57% четвероклассников школ Сахалинской области.