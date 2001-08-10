На Сахалине пройдет школьная олимпиада по «Основам православной культуры»
16-17 февраля в областной столице состоится региональный этап общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры». По предварительным заявкам его участниками станут более 20 школьников 5-11 классов островных школ из 10 районов Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.
Для того, чтобы выйти в финал, участникам олимпиады предстоит продемонстрировать высокий уровень подготовки по истории России, литературе и МХК.
Организатором мероприятия выступает Южно-Сахалинская и Курильская епархия при поддержке регионального министерства образования и института развития образования Сахалинской области.
Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры» проводится ежегодно с 2008 года при поддержке министерства образования и науки РФ, Российского Союза ректоров, Российского совета олимпиад школьников, Отдела религиозного образования и катехизации РПЦ, Фонда просвещения «МЕТА». Сахалин присоединился к интеллектуальному православному марафону в 2015 году.
Организаторы отмечают, что основная цель данного мероприятия, как и всего курса по основам православной культуры, в том, чтобы ребята могли углубиться в истоки нашей культуры, которая не уступает по своему богатству и содержанию, самобытности и разнообразию самым развитым культурам Европы и Азии. Без понимания того, что такое православие, невозможно понять нашу литературу, живопись, музыку, архитектуру и, конечно, историю.
Курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ) введен в школьную программу начальной школы в 2009 году в рамках Федерального государственного образовательного стандарта. Выбор модуля курса, среди которых и «Основы православной культуры», является добровольным. Сегодня данный курс изучает более 57% четвероклассников школ Сахалинской области.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:26 Сегодня На Сахалине сыграли «олимпийскую» свадьбу
- 09:15 Сегодня Турнир по шахматам и бильярду пройдет в Южно-Сахалинске пройдет
- 09:39 Сегодня На Сахалине пройдет школьная олимпиада по «Основам православной культуры»
11:02 Сегодня В Корсакове пройдет первенство Сахалинской области по прыжкам на батуте
- 15:59 8 Февраля Лыжную трассу из Южно-Сахалинска до Лесного открыли на Сахалине
17:11 9 Февраля Пьяную водительницу без прав приговорили к 2 годам колонии
- 12:00 8 Февраля На Сахалине открыли первую углехимическую лабораторию
- 12:53 8 Февраля Рейд по выявлению нарушений правил перевозки несовершеннолетних детей провели автоинспекторы Южно-Сахалинска
13:17 17 Января Олег Кожемяко встретился с жителями Смирных
11:08 22 Января В Южно-Сахалинске состоялось заседание совета экономической безопасности
12:45 23 Января Циклон охватит восемь районов Сахалина
12:33 23 Января В Южно-Сахалинске пройдет метель
Выбор редакции
- 16:07 Сегодня Чемпионат Сахалинской области по бильярдному спорту пройдут в Южно-Сахалинске
- 15:31 Сегодня В Южно-Сахалинске стартовало первенство области по волейболу
- 11:02 Сегодня В Корсакове пройдет первенство Сахалинской области по прыжкам на батуте
- 17:15 Вчера Мобильные пушки для искусственного снега появились на горе Парковой в Южно-Сахалинске
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?