Сотрудники тымовской Госавтоинспекции провели акцию в Ясном

Чтобы избежать происшествий на дороге, сотрудники Госавтоинспекции провели с учащимися младших классов Ясного занятие, направленное на популяризацию использования световозвращателей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в УГБДД УМВД России по Сахалинской области.

В начале урока сотрудник ГИБДД рассказала детям, что световозвращающий элемент – это очень важный аксессуар, использование которого помогает избежать трагедии на дороге. После беседы, инспектор продемонстрировала видеоролик, посмотрев который участники мероприятия узнали о принципе работы фликеров и об их эффективном влиянии на безопасность пешеходов. После теоретической части урока, всем школьникам было предложено самим изготовить себе световозвращатель. Ученики с большим интересом мастерили светящиеся смайлики и сердечки, которые потом разместили на своих школьных рюкзаках. Подводя итог мероприятия, юные пешеходы пообещали ответственно относиться к своей безопасности и соблюдать Правила дорожного движения.