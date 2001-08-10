Тихоокеанское
информационное агентство
15 Февраля 2018
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12:08, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сотрудники тымовской Госавтоинспекции провели акцию в Ясном

Сотрудники тымовской Госавтоинспекции провели акцию в Ясном

Чтобы избежать происшествий на дороге, сотрудники Госавтоинспекции провели с учащимися младших классов Ясного занятие, направленное на популяризацию использования световозвращателей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в УГБДД УМВД России по Сахалинской области.

В начале урока сотрудник ГИБДД рассказала детям, что световозвращающий элемент – это очень важный аксессуар, использование которого  помогает избежать трагедии на дороге. После беседы, инспектор продемонстрировала видеоролик, посмотрев который участники мероприятия узнали о принципе работы фликеров и об их эффективном влиянии на безопасность пешеходов. После теоретической части урока, всем школьникам было предложено самим изготовить себе световозвращатель. Ученики с большим интересом мастерили светящиеся смайлики и сердечки, которые потом разместили на своих школьных рюкзаках. Подводя итог мероприятия, юные пешеходы пообещали ответственно относиться к своей безопасности и соблюдать Правила дорожного движения.

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