Сотрудники тымовской Госавтоинспекции провели акцию в Ясном
Чтобы избежать происшествий на дороге, сотрудники Госавтоинспекции провели с учащимися младших классов Ясного занятие, направленное на популяризацию использования световозвращателей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в УГБДД УМВД России по Сахалинской области.
В начале урока сотрудник ГИБДД рассказала детям, что световозвращающий элемент – это очень важный аксессуар, использование которого помогает избежать трагедии на дороге. После беседы, инспектор продемонстрировала видеоролик, посмотрев который участники мероприятия узнали о принципе работы фликеров и об их эффективном влиянии на безопасность пешеходов. После теоретической части урока, всем школьникам было предложено самим изготовить себе световозвращатель. Ученики с большим интересом мастерили светящиеся смайлики и сердечки, которые потом разместили на своих школьных рюкзаках. Подводя итог мероприятия, юные пешеходы пообещали ответственно относиться к своей безопасности и соблюдать Правила дорожного движения.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:26 Сегодня На Сахалине сыграли «олимпийскую» свадьбу
- 09:15 Сегодня Турнир по шахматам и бильярду пройдет в Южно-Сахалинске пройдет
- 09:39 Сегодня На Сахалине пройдет школьная олимпиада по «Основам православной культуры»
11:02 Сегодня В Корсакове пройдет первенство Сахалинской области по прыжкам на батуте
- 15:59 8 Февраля Лыжную трассу из Южно-Сахалинска до Лесного открыли на Сахалине
17:11 9 Февраля Пьяную водительницу без прав приговорили к 2 годам колонии
- 12:00 8 Февраля На Сахалине открыли первую углехимическую лабораторию
- 12:53 8 Февраля Рейд по выявлению нарушений правил перевозки несовершеннолетних детей провели автоинспекторы Южно-Сахалинска
13:17 17 Января Олег Кожемяко встретился с жителями Смирных
11:08 22 Января В Южно-Сахалинске состоялось заседание совета экономической безопасности
12:45 23 Января Циклон охватит восемь районов Сахалина
12:33 23 Января В Южно-Сахалинске пройдет метель
Выбор редакции
- 16:07 Сегодня Чемпионат Сахалинской области по бильярдному спорту пройдут в Южно-Сахалинске
- 15:31 Сегодня В Южно-Сахалинске стартовало первенство области по волейболу
- 11:02 Сегодня В Корсакове пройдет первенство Сахалинской области по прыжкам на батуте
- 17:15 Вчера Мобильные пушки для искусственного снега появились на горе Парковой в Южно-Сахалинске
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?