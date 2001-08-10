«Сахалинский Арбат» вновь обсудили в областном центре

В областной библиотеке снова прошел круглый стол, посвященный обсуждению проектов приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды». Участие в дискуссии по одному из них - созданию сахалинского Арбата - в этот раз приняли автомобилисты, байкеры, представители общественных организаций, экологи, инженеры и архитекторы. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.

Пешеходные зоны сегодня есть во многих городах России, Европы, Америки, азиатских стран. Свои «арбаты» есть и в городах Сахалинской области, например участок улицы Советской в Корсакове. Роль общественного пешеходного пространства в Холмске выполняет набережная. При этом далеко не везде эти общественные зоны сложились благодаря возможностям изначальной архитектуры города. Зачастую увеличения пешеходных зон и снижения автомобильного трафика добиваются целенаправленно - сужая проезжие части и расширяя тротуары или полностью запрещая движение транспорта. Такие примеры привел транспортный инженер Дмитрий Комаров. Инициативный южносахалинец не остался равнодушен к этой теме и представил свою презентацию современных мировых практик. Однако он не согласен с выбором места и предлагает организовать Арбат на участке Коммунистического проспекта - от проспекта Мира до улицы Ленина.

У представителей общественных организаций автомобилистов и байкеров мнения разделились. Один из аргументов не в пользу пешеходных зон - сахалинская погода. В межрегиональной общественной организации «Мотоохотники» подбили статистику, и получилось, что в период с мая по август у нас ежемесячно выходит от 18 до 20 дождливых дней, что, конечно же, не располагает к пешим прогулкам. Сторонники проекта парировали примерами Лондона, Санкт-Петербурга, Челябинска, Норвегии, где погода не мешает горожанам и туристам гулять. Представители региональной общероссийской организации «Ночные волки» поддержали проект, отметив, что этот участок и так периодически перекрывают для проведения общегородских мероприятий и автомобилисты находят пути объезда.

Еще из острых вопросов - движение транспорта. Если задаться целью снизить поток личных автомобилей, то автобусное движение нужно довести до совершенства, а также обустроить велодорожки, чтобы дать людям альтернативу. А для этого необходимо решить проблему с парковками. Кстати, вопросом платных парковок сейчас вплотную занимается департамент городского хозяйства. Это позволит экономическими мерами регулировать потоки транспорта через центральную часть города.

Доцент кафедры экологии, географии и природных ресурсов СахГУ Наталья Двойнова подчеркнула, что в нашем городе созданы очень комфортные условия для передвижения на личном автотранспорте, поэтому пересадить людей на велосипеды или заставить ходить пешком - непростая задача. А между тем в Южно-Сахалинске на первом месте заболевания органов дыхания. Поэтому, считает доцент, пешеходных зон в Южно-Сахалинске должно быть много, это позволит снизить автомобильный трафик, что в свою очередь скажется на улучшении экологической обстановки.

В ходе дискуссии звучало еще много различных предложений: из компромиссных, например, проложить автомобильный тоннель под Коммунистическим пр. от пр. Мира с выходом на ул. Ленина или, чтобы опробовать проект, перекрывать предложенный под Арбат участок пока только на выходные и праздничные дни. При этом нужно четко продумать, чем будет в это время наполнено данное пространство.

Опытный строитель Виктор Варламов обратил внимание, что в Южно-Сахалинске причина споров вокруг пешеходных зон заключается не в наличии большого количества автомобилей, а в культуре горожан. Как только жители осознают, что автомобиль не нужен для ежедневного использования и что в пешей доступности есть места для прогулок, ситуация начнет меняться. Поэтому важно предлагать и реализовывать такие проекты.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поддержал собравшихся в их желании обсудить проект, подчеркнув, что в результате таких обсуждений появляются новые яркие предложения и это меняет город к лучшему.

- Проект «Комфортная городская среда» в Южно-Сахалинске работает второй год. В результате общественных слушаний, встреч во дворах были выбраны и реализованы такие приоритетные проекты, как реконструкция трех скверов на ул. Сахалинской, строительство сквера в честь 135-летия Южно-Сахалинска на ул. Комсомольской. Бульвар Анкудинова не только отстроили, но и высадили там деревья, причем их виды выбраны с учетом мнения активистов общественной организации «Сахалинская гвардия». При участии жителей был обновлен парк, восстановили стадион «Космос», отремонтировали фасады домов и дворы. Поэтому для нас ваша активность - это реальное движение города вперед, - сказал мэр.

Директор МКУ «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска», модератор круглого стола Оксана Семенова напомнила, что проголосовать за или против Арбата можно будет 18 марта на счетных участках, которые будут находиться в зданиях, где расположены избирательные комиссии.

Для голосования будут предложены также следующие проекты: обустройство сквера в честь основания Южно-Сахалинска в месте, где, по утверждению краеведов, обосновались первые русские поселенцы в XIX веке; обустройство участка набережной реки Рогатки от пр. Мира до ул. Комсомольской; восстановление танцевальной площадки в городском парке; обновление двух общественных пространств на пр. Победы - скверов им. А.С. Пушкина и Энергетиков.

График общественных слушаний по каждому проекту размещен на сайте администрации города.