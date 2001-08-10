В корсаковской школе проходит неделя английского языка

В корсаковской школе № 2 подходит к завершению неделя английского языка. В ее рамках прошли мероприятия по обмену опытом между преподавателями города, а также открытые уроки как для старшеклассников, так и для детей из начальных классов. Также прошел конкурс стенгазет, посвященных англоговорящим странам. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.

Главным событием тематической недели стало мероприятие под названием «Русские в Лондоне». Проект, подготовленный учениками под руководством учителей, касался традиций чаепития в двух странах - России и Великобритании. Школьники на двух языках – русском и английском рассказали зрителям о том, как принято пить чай на Британских островах, тонкостях этого ритуала вплоть до того, какая нужна для этого посуда и столовые приборы.

Вторую часть мероприятия посвятили русской Масленице, где своих особенностей ничуть не меньше, чем в английской традиции «five-o'clock tea». Пить чай с блинами – один из таких обычаев масленичной недели. Раньше центр стола таких чаепитий всегда украшал самовар, сегодня его заменили современные чайники, но обязательный атрибут таких застолий – блины остались.

На сегодняшний день в корсаковской школе № 2 ученикам преподают помимо английского корейский, испанский и французский языки. В школе действует методическое объединение учителей иностранных языков, в котором педагоги обмениваются своим профессиональным опытом. Кроме того, в стенах учреждения проходит ежегодный фестиваль иностранных языков «Интерлигва» - одно из крупнейших подобных мероприятий не только в Корсаковском округе, но и в целом в Сахалинской области.