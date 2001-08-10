В детском саду «Бусинка» села Дальнего отметили Масленицу

Широкую Масленицу отпраздновали в детском саду № 57 «Бусинка» села Дальнего. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации Южно-Сахалинска.

На протяжении всей этой недели воспитатели рассказывали ребятам о традиционных обрядах Масленицы, показывали тематические мультфильмы, знакомили их с русскими народными инструментами. Воспитанники «Бусинки» рисовали, лепили из пластилина блины и делали различные аппликации.

В четверг, 15 февраля, на территории детского сада собрались более 170 детей, родителей и педагогов, чтобы отметить традиционный русский праздник. Дети водили хороводы под народные песни и потешки, играли и участвовали в веселых конкурсах, угощались блинами. Большой восторг вызвало у юных дальненцев появление настоящей маленькой лошадки, которая катала ребят на санях.

- Традиционные русские обрядовые гулянья не только несут в себе заряд радости, но и сплачивают коллективы и семьи. Такие праздники помогают изучить и понять жизнь наших предков и приобщиться к истокам русской национальной культуры. Мероприятие получилось отличным, - отметила заведующая детским садом № 57 «Бусинка» Людмила Гилевич.