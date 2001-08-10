Прием горожан по переселению из аварийного жилья прошел в Южно-Сахалинске

Разобраться в сложных вопросах переселения из ветхого и аварийного жилья в региональную общественную приемную Дмитрия Медведева 15 февраля пришли 32 жителя областной столицы. Здесь состоялся тематический прием начальника управления жилищной политики администрации Южно-Сахалинска Елены Федотовой и начальника отдела жилищных программ этого же ведомства Ольги Погодаевой.

Как ТИА «Острова» рассказали в общественной приемной, самым повторяющимся был вопрос о сроках возможного переселения очередников. У каждого обратившегося была своя неповторимая история. Например, дом в 2014 году был признан непригодным и частично расселен. Предложений для остальных жильцов от управления пока не поступало, людей интересуют сроки и место, размер жилой площади по переселению и прочее. Еще одна ситуация: шлакоблочный полублагоустроенный дом шел под расселение, однако позже стало известно, что дом внесли в программу капитального ремонта на 2020-й год. Почему так, - спрашивают жильцы, возможно ли перенести капремонт на более ранние сроки?

Немало и историй «с разногласиями», один не согласен с предлагаемым районом, другой, проживая в однокомнатной квартире, считает, что ему должны предоставить трехкомнатную, потому что количество членов семьи увеличилось. Жительница Южно-Сахалинска пришла с просьбой предоставить ее семье две квартиры, потому что с мужем они теперь в разводе. Есть и граждане, которые не смогли подтвердить свое право на жилплощадь либо имеют регистрацию по другому месту жительства.

Как рассказала Елена Федотова, в прошлом году управлением завершена президентская программа по переселению из ветхого и аварийного жилья (в связи с принятием Указов президента от 7 мая 2012 года), фактически переселили все дома, которые признаны были аварийными до 1 января 2012 года. В этом году продолжается работа по завершению процесса сноса расселенных домов. Остаётся часть домов, которые ждут своего часа - либо не вступило в законную силу решение суда либо только завершаются исполнительные действия.

- Как бы ни было, идет большая работа, дома сносятся, вы сами видите, как преображается Южно-Сахалинск, бараков становится гораздо меньше, - говорит Елена Федотова. - В прошлом году были снесены более 120 домов, в этом планируем снести 227. С начала года уже снесены около 30 домов, несмотря на сложности, связанные с прошедшими метелями. В этом году приняты в эксплуатацию два 4-этажных дома на 80 квартир, на подходе принятие в муниципальную собственность еще двух жилых домов (порядка 50 квартир). Следуя очередности, сейчас мы расселяем дома, которые, в соответствии с положением, признаны аварийными после 2012 года.

В ходе приема прозвучало, что остается еще часть нераспределенных квартир в планировочном районе Дальнего, сейчас продолжается процесс переселения туда жителей с. Санаторного, чьи дома самыми первыми были признаны аварийными.

По словам специалистов, некоторые дома, которые значились в программе как непригодные, предстоит обследовать на аварийность проживания заново, для этого необходимо провести большую работу - получить заключение строительных лабораторий, включить их в график и, согласно этому графику, последовательно расселять горожан. Упор делается на 25-й микрорайон, где идет строительство жилых домов в рамках реализации программы переселения, и который может быть использован для продолжения застройки.

Проблемным вопросом по-прежнему остается нежелание людей менять район, многие привыкают к своим школам и детским садам, к любимому соседу, и ничего с этим не поделаешь. Несмотря на то, что законом не предусмотрено переселение в границах района проживания, администрация города все же относится к желаниям жителей с пониманием.

- Мы стараемся планировать строительство и формировать списки переселенцев, в том числе, недалеко от места жительства. Например, принято решение о строительстве новых домов в Ново-Александровске, на очереди – Березняки. Что касается города, то рассматривается вопрос вовлечения в процесс строительства новых площадок, в том числе, бывшей площадки МЧС (в этом году будет выставлена на аукцион, после чего начнется масштабное жилищное строительство).

Все обратившиеся горожане в этот день получили подробные разъяснения. Отмечено, что, несмотря на большую работу, проводимую управлением жилищной политики администрации областного центра, население, проживающее в ветхом жилье и ждущее переселения, все еще недостаточно информировано в этом вопросе. И подобные тематические приемы, организуемые общественной приемной Медведева, судя по выстроившейся в коридоре очереди, в какой-то мере восполняют пробел.

В прошлом году администрация города провела масштабную инвентаризацию всего жилого фонда, существует готовый список домов, подлежащих обследованию и переселению в первоочередном порядке. Информация об этом есть на сайтах областного министерства ЖКХ и управления жилищной политики Южно-Сахалинска.

Общий день приема граждан в ведомстве – это каждая среда, обратиться туда можно по всем волнующим вопросам, без записи, в порядке живой очереди. МКУ «Управление жилищной политики Южно-Сахалинска» находится по адресу Коммунистический проспект, 39Б, 4 этаж.