В Южно-Сахалинске открылась научно-практическая конференция «Образование. Культура. Общество»

В Политехническом колледже СахГУ открылась XIX научно-практическая конференция студентов и педагогов «Образование. Культура. Общество». Об этом ТИА «Острова» сообщили в Городской думе.

В этом году свои работы представляет 61 участник, каждый выступает на одной из восьми площадок. Перед тем, как докладчики разошлись по своим секциям, в актовом зале состоялась церемония открытия и пленарное заседание.

Почетным гостем стал депутат, председатель постоянного Комитета по городскому хозяйству, руководитель фракции «Единая Россия» Городской думы Николай Артеменко. В своем выступлении он рассказал о поддержке научного сектора в Сахалинской области региональным правительством. С декабря 2016 года в нашей области действует Стратегия научно-технического развития России; в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области в 2017-2022 годы», в том числе подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства», реализуются мероприятия, направленные на содействие научной, научно-технической и инновационной деятельности; правительством Сахалинской области предусмотрены гранты молодым ученым.

После торжественного открытия перед собравшимися выступил председатель Сахалинского областного отделения Русского географического общества Сергей Пономарев с докладом на тему «Значение Стратегии национальной безопасности и Доктрины информационной безопасности РФ для отечественного образования и культуры». Затем участники конференции разошлись по своим секциям. Среди работ студентов - исследование проблем и перспектив международного туризма; роль химии в сварочном производстве; языковые особенности и сфера применения публицистического стиля; анализ основных принципов Конституции РФ. По итогам будут определены победители. Во второй день конференция продолжится работой педагогической секции «Современное образование: актуальные вопросы, достижения и инновации».