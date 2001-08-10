Молодых лидеров обучают в Южно-Сахалинске
Конкурс «Лидер года – 2018» продолжается. Вторая неделя работы проекта ознаменовалась встречами с представителями различных отраслевых структур и органов власти. Об этом ТИА «Острова» рассказали в «Центре молодежных инициатив».
12 февраля молодежь узнала о инструментах, специфике и методике продвижения проектов в сети интернет. В мире современных технологий это одна из важных составляющих успеха. С лекцией выступил SMM-специалист Платон Маматов.
13 и 14 февраля прошли мастер-классы от депутата городской Думы Южно-Сахалинска Олега Болутенко и заместителя председателя Сахалинской областной Думы Александра Ивашова. Они рассказали о том, как достичь успеха в выбранной сфере деятельности, о возможностях для профессионального роста. Гости также порекомендовали участникам, какую профессиональную и художественную литературу, способствующую развитию лидерского мышления, им необходимо почитать.
На следующей неделе образовательная программа конкурса продолжится.
Напомним, конкурс «Лидер года» стартовал 5 февраля. В нем участвуют студенты, аспиранты, молодые специалисты, занятые в различных отраслях от 17 до 35 лет. В программе запланированы образовательная и практическая части. Лучшие конкурсанты получат возможность войти в кадровый резерв администрации Южно-Сахалинска, а также пройти стажировку в крупных предприятиях областного центра. Организатором конкурса выступает автономная некоммерческая организация «Лучшие идеи страны». Партнерами проекта выступили правительство Сахалинской области, администрация Южно-Сахалинска, МБУ «Центр молодежных инициатив» и Сахалинский государственный университет. Проект реализовывается в рамках муниципального гранта конкурса социальных проектов «Мы и наш город».
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