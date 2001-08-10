Акцию «Будь заметней!» провели автоинспекторы Южно-Сахалинска

15 февраля, сотрудники сотрудники дорожной полиции Южно-Сахалинска и ЮИДовцы школы № 4 у детского сада «Лучик», провели акцию «Будь заметней!». Об этом ТИА «Острвоа» рассказали в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Цель акции - популяризация использования пешеходами световозвращающих элементов в темное время суток. Вручая светящиеся в сумерках браслеты, организаторы мероприятия подробно рассказали как наиболее эффективно разместить их на верхней одежде. Кроме этого, юные пешеходы смогли увидеть на своих фотографиях насколько они стали заметней при наличии на одежде световозвращателя. Таким образом, школьники и госавтоинспекторы призывали участников акции к безопасности дорожного движения. И первым шагом в этом направлении, для детей и их родителей, станет использование световозвращающих элементов.