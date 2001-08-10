В Южно-Сахалинске стартовал конкурс «Учитель года-2018»
В южно-сахалинской гимназии №1 состоялась церемония открытия муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2018». Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.
В этом году среди 21 участника выберут трех победителей по следующим номинациям: «Учитель года», «Лучший педагог дошкольных образовательных учреждений» и «Педагогический дебют года» для педагогов, стаж работы которых менее трех лет. Оценивать конкурсантов будут три состава жюри: основное, альтернативное, в которое вошли участники и победители конкурсов «Учитель года» прошлых лет, и детское.
В своем приветственном слове мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин подчеркнул огромную значимость педагогического труда для общества и пожелал участникам в ходе конкурса максимально раскрыть свои возможности.
Председатель жюри, вице-мэр Елена Федорова отметила, что муниципальный этап проводится в Южно-Сахалинске уже более 20 лет и всегда становится знаковым событием в жизни областного центра.
В этом году за звание лучшего в учительской профессии будут бороться:
- Ярослава Вячеславовна Батаева - учитель математики средней школы № 11,
- Анна Алексеевна Еременко - учитель логопед средней школы № 34,
- Анастасия Георгиевна Жукова - учитель русского языка и литературы средней школы № 3 имени Героя России Сергея Ромашина,
- Андрей Витальевич Прынь - учитель химии средней школы № 8 имени генерал-лейтенанта Валерия Григорьевича Асапова,
- Анна Николаевна Орлова - учитель русского языка и литературы восточной гимназии,
- Наталья Борисовна Сливинская - учитель начальных классов средней школы № 6,
- Наталья Викторовна Хан - учитель физической культуры средней школы № 22,
- Сергей Владимирович Че - учитель английского языка средней школы № 26,
- Анастасия Сергеевна Мокина - учитель истории и обществознания гимназии № 2,
- Анастасия Михайловна Костинецкая - учитель английского языка средней школы № 5.
Участники номинации «Лучший педагог дошкольных образовательных учреждений»:
- Елена Николаевна Истомина - воспитатель детского сада № 54«Белоснежка»,
- Анна Васильевна Неверко - воспитатель детского сада № 11 «Ромашка»,
- Елена Александровна Котова - воспитатель детского сада № 21 «Кораблик»,
- Екатерина Сергеевна Степанюк - воспитатель детского сада № 1 «Загадка».
В числе молодых специалистов свои силы попробуют:
- Алексей Александрович Саньков - учитель истории и обществознания восточной гимназии,
- Александра Олеговна Смирнова - учитель корейского языка гимназии № 2,
- Яна Олеговна Шаронова - учитель истории и обществознания средней школы № 31,
- Виктория Сергеевна Кононова - учитель истории и обществознания средней школы № 13 имени Павла Артемьевича Леонова,
- Анастасия Николаевна Максимова - учитель начальных классов средней школы № 32,
- Филипп Федорович Гладун – инструктор по физической культуре детского сада № 54 «Белоснежка»,
- Ксения Дмитриевна Осипова - воспитатель детского сада № 10 «Росинка».
Конкурсанты стоя приветствовали ветерана педагогического труда, заслуженного учителя России, председателя клуба ветеранов - руководителей школ города, члена жюри Зою Николаевну Малярову, обратившуюся к ним со словами напутствия.
Сегодня состоялся и первый этап конкурса - самопрезентация. Всего же участникам предстоит пройти пять испытаний: «Методический семинар», «Мастер-класс», «Предметные уроки» и «Образовательный проект», посвященный году гражданской активности и волонтерства.
С 16 по 22 февраля каждый житель города может отдать голос за понравившегося участника. Проголосовать можно только один раз. Результаты будут объявлены в день церемонии закрытия конкурса.
Места размещения ящиков для голосования:
16.02.2018 – гимназия № 1, ул. Емельянова, 35, с 13.00-16.00,
17.02.2018, 19.02.2018 – лицей № 1, ул. Комсомольская, 191 а, с 9.00-13.00,
20.02.2018 - сош № 1, ул. Амурская, 121, с 9.00-14.00,
детский сад № 27 «Зарничка», пр. Мира, 237 а, с 9.00-12.00,
21.02.2018 - лицей № 2, ул. Ленина, 107 а, с 8.30-14.00,
детский сад № 27 «Зарничка», пр. Мира, 237 а, с 9.00-11.00,
22.02.2018 - лицей № 1, ул. Комсомольская, 191 а, с 9.00-13.00,
с 16.02.2018 по 22.02.2018 – департамент образования администрации города Южно-Сахалинска (с 15.00 до 17.00).
Итоги муниципального этапа конкурса «Учитель года - 2018» будут озвучены 26 февраля.
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