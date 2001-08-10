Тихоокеанское
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16 Февраля 2018
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16:59, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске стартовал конкурс «Учитель года-2018»

В Южно-Сахалинске стартовал конкурс «Учитель года-2018»

В южно-сахалинской гимназии №1 состоялась церемония открытия муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2018». Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.

В этом году среди 21 участника выберут трех победителей по следующим номинациям: «Учитель года», «Лучший педагог дошкольных образовательных учреждений» и «Педагогический дебют года» для педагогов, стаж работы которых менее трех лет. Оценивать конкурсантов будут три состава жюри: основное, альтернативное, в которое вошли участники и победители конкурсов «Учитель года» прошлых лет, и детское.

В своем приветственном слове мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин подчеркнул огромную значимость педагогического труда для общества и пожелал участникам в ходе конкурса максимально раскрыть свои возможности.

Председатель жюри, вице-мэр Елена Федорова отметила, что муниципальный этап проводится в Южно-Сахалинске уже более 20 лет и всегда становится знаковым событием в жизни областного центра.

В этом году за звание лучшего в учительской профессии будут бороться:

  1. Ярослава Вячеславовна Батаева - учитель математики средней школы № 11,
  2. Анна Алексеевна Еременко - учитель логопед средней школы № 34,
  3. Анастасия Георгиевна Жукова - учитель русского языка и литературы средней школы № 3 имени Героя России Сергея Ромашина,
  4. Андрей Витальевич Прынь - учитель химии средней школы № 8 имени генерал-лейтенанта Валерия Григорьевича Асапова,
  5. Анна Николаевна Орлова - учитель русского языка и литературы восточной гимназии,
  6. Наталья Борисовна Сливинская - учитель начальных классов средней школы № 6,
  7. Наталья Викторовна Хан - учитель физической культуры средней школы № 22,
  8. Сергей Владимирович Че - учитель английского языка средней школы № 26,
  9. Анастасия Сергеевна Мокина - учитель истории и обществознания гимназии № 2,
  10. Анастасия Михайловна Костинецкая - учитель английского языка средней школы № 5.

Участники номинации «Лучший педагог дошкольных образовательных учреждений»:

  1. Елена Николаевна Истомина - воспитатель детского сада № 54«Белоснежка»,
  2. Анна Васильевна Неверко - воспитатель детского сада № 11 «Ромашка»,
  3. Елена Александровна Котова - воспитатель детского сада № 21 «Кораблик»,
  4. Екатерина Сергеевна Степанюк - воспитатель детского сада № 1 «Загадка».

В числе молодых специалистов свои силы попробуют:

  1. Алексей Александрович Саньков - учитель истории и обществознания восточной гимназии,
  2. Александра Олеговна Смирнова - учитель корейского языка гимназии № 2,
  3. Яна Олеговна Шаронова - учитель истории и обществознания средней школы № 31,
  4. Виктория Сергеевна Кононова - учитель истории и обществознания средней школы № 13 имени Павла Артемьевича Леонова,
  5. Анастасия Николаевна Максимова - учитель начальных классов средней школы № 32,
  6. Филипп Федорович Гладун – инструктор по физической культуре детского сада № 54 «Белоснежка»,
  7. Ксения Дмитриевна Осипова - воспитатель детского сада № 10 «Росинка».

Конкурсанты стоя приветствовали ветерана педагогического труда, заслуженного учителя России, председателя клуба ветеранов - руководителей школ города, члена жюри Зою Николаевну Малярову, обратившуюся к ним со словами напутствия.

Сегодня состоялся и первый этап конкурса - самопрезентация. Всего же участникам предстоит пройти пять испытаний: «Методический семинар», «Мастер-класс», «Предметные уроки» и «Образовательный проект», посвященный году гражданской активности и волонтерства.

С 16 по 22 февраля каждый житель города может отдать голос за понравившегося участника. Проголосовать можно только один раз. Результаты будут объявлены в день церемонии закрытия конкурса.

Места размещения ящиков для голосования:

16.02.2018 – гимназия № 1, ул. Емельянова, 35, с 13.00-16.00,

17.02.2018, 19.02.2018 – лицей № 1, ул. Комсомольская, 191 а, с 9.00-13.00,

20.02.2018 - сош № 1, ул. Амурская, 121, с 9.00-14.00,

детский сад № 27 «Зарничка», пр. Мира, 237 а, с 9.00-12.00,

21.02.2018 - лицей № 2, ул. Ленина, 107 а, с 8.30-14.00,

детский сад № 27 «Зарничка», пр. Мира, 237 а, с 9.00-11.00,

22.02.2018 - лицей № 1, ул. Комсомольская, 191 а, с 9.00-13.00,

с 16.02.2018 по 22.02.2018 – департамент образования администрации города Южно-Сахалинска (с 15.00 до 17.00).

Итоги муниципального этапа конкурса «Учитель года - 2018» будут озвучены 26 февраля.

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