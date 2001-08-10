Тихоокеанское
информационное агентство
19 Февраля 2018
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11:28, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске пройдут занятия «Семейный досуг»

24 и 25 февраля в 12:00 и 15:00 в Сахалинском областном краеведческом музее пройдет программа выходного дня для семейного отдыха «Семейный досуг».

Как рассказали ТИА «Острова» в музее, занятия будут посвящены выставке «Бородино - Слава России» из собрания Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника (Московская обл. с. Бородино).

Лекция познакомит с историей, ходом и итогами Бородинского сражения, героями Отечественной войны 1812 года.

Завершит занятие мастер-класс «Гренадер», на котором маленькие слушатели сделают поделку из бумаги.

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