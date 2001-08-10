Воспитанники детского сада «Рябинка» подготовили подарки для птиц в Южно-Сахалинске
В южно-сахалинском детском саду «Рябинка» малыши изготовили полезные и оригинальные лакомства для птиц. Мастер-класс провели для дошколят волонтеры регионального фонда «Родные острова».
Как рассказали ТИА «Острова» в региональном фонде, занятие состояло из двух частей. Первая – познавательная викторина. В форме игры ребята смогли выбрать меню для птиц. Также волонтеры рассказали, из каких ингредиентов может состоять зимняя подкормка птиц и почему так важно помогать пернатым. Вторая часть занятия – практическая. Из семечек, крупы и съедобного клея дошколята приготовили полезные лакомства для птиц.
Так в региональном фонде «Родные острова» стартовал новый цикл занятий с подопечными. Тема – благотворительность. На этот раз - помощь братьям нашим меньшим.
Также планируется привлечь к таким занятиям подопечных регионального фонда «Родные острова» из социально-реабилитационного центра «Маячок». Для ребят-школьников программа будет изменена. В конце 2017 года занятия – беседы уже проводили с ребятами в рамках проекта «Добрая открытка». Тогда с подопечными говорили о помощи тем, кто остается совсем один в праздники и об уважении к старшему поколению. Февральские мастер-классы – продолжение таких занятий.
- Мы и до этого вели активную работу с волонтерами, а в год добровольца будем увеличивать количество мероприятий с их участием, - добавляет президент регионального фонда «Родные острова» Александр Кан. – Приятно видеть, что штат наших добровольных помощников увеличивается. Сейчас они сами становятся не только активными участниками, но и инициаторами акций или занятий с подопечными.
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