Тихоокеанское
информационное агентство
19 Февраля 2018
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12:25, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Долинске прошла акция ПДД для школьников

В Долинске прошла акция ПДД для школьников

Сотрудники дорожной полиции Долинска совместно с учениками школы №1, в районе нерегулируемого пешеходного перехода, провели пропагандистскую акцию «Сохрани самое дорогое!».

В ходе мероприятия школьники обращались к водителям с призывом сохранять жизни детей и вручали памятки с полезной информацией по ПДД. Инспекторы ГИБДД, в свою очередь, проводили профилактическую работу и напоминали  гражданам, что   применение детских удерживающих устройств является важнейшим условием для обеспечения безопасности детей-пассажиров и снижения риска получения тяжёлых травм в случае возникновения дорожно-транспортного происшествия.

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