Углегорские спасатели обсудили безопасность выборов

16 февраля в Углегорске прошла рабочая встреча главного государственного инспектора Углегорского района по пожарному надзору Сергея Сомова с председателями, заместителями и секретарями участковых избирательных комиссий района. В преддверии выборов президента Российской Федерации, инспектор МЧС обратил внимание присутствующих на необходимость соблюдения требований пожарной безопасности в день голосования и дал практические рекомендации.

На занятии сотрудник МЧС разъяснил основные требования пожарной безопасности к избирательным участкам и объяснил, как работать с огнетушителем. Особое внимание инспектор уделил правилам поведения при возникновении пожара или чрезвычайной ситуации. По окончании занятий всем участникам были вручены памятки по пожарной безопасности и действиям в случае возникновения экстренной ситуации.

«В этом году был расширен состав участников. Если раньше мы инструктировали только председателей участковых комиссий, то сегодня здесь впервые присутствуют их заместители, секретари и представители районной избирательной комиссии. Участникам занятий я напомнил, что в день выборов, перед открытием участка, все члены комиссии должны лично осмотреть эвакуационные выходы, чтобы в случае необходимости помочь покинуть помещение находящимся там людям. Кроме того, им необходимо убедиться в отсутствии неисправных электрических и других приборов, которые могут стать причиной пожара» - рассказал после занятий Сергей Сомов.

Подобные мероприятия проводятся во всех муниципальных образованиях Сахалинской области. Дополнительно запланированы практические тренировки по эвакуации. Для снижения риска возникновения опасных ситуаций, 18 марта на каждом избирательном участке будет находиться сотрудник МЧС России или противопожарной службы Сахалинской области.

Если вы заметите искры, пламя, почувствуете запах дыма, позвоните по телефонам «101» (с мобильного), «01» (со стационарного) или «112» и выходите из здания, ориентируясь на указатели пути эвакуации «выход». Покинув здание, отойдите от него на безопасное расстояние.