Фестиваль «Зимние забавы» состоялся в Южно-Сахалинске
Семейный снежный фестиваль «Зимние забавы» состоялся в Южно-Сахалинске 17 февраля. В нем приняло участие больше сотни горожан. На площадке перед ККЗ «Комсомолец» развернулась работа сразу нескольких зон. Об этом ТИА «Острова» сообщили в МБУ «Центр молодежных инициатив».
Организаторы подготовили для горожан разнообразную программу. По словам директора ЦМИ Олега Гортованова, снежный фестиваль «Зимние забавы» - это своеобразное продолжение семейного фестиваля, который традиционно проводится в июле. В этот раз упор был сделан на разнообразные формы активности для всей семьи.
Главной составляющей мероприятия стал квест «Зимние забавы». В нем приняло участие 8 команд (27 человек). Для удобства южносахалинцев заявку на участие в квесте все желающие могли подать заранее, а также непосредственно в день проведения мероприятия. Зарегистрированным командам предстояло пройти шесть станций и выполнить различные теоретические и практические задания. Южносахалинцы в полной мере смогли проявить свои знания, эрудицию, смекалку и ловкость.
Тем, кто не участвовал в квесте, тоже не пришлось скучать. Родители с детьми с удовольствием участвовали в конкурсно-игровой программе и подвижных играх.
Большой популярностью пользовалась площадка от «Школы уличного спорта». Организаторы провели старты по беговелогонкам и беговелотесты для детей от 2 до 4 лет. Малыши стартовали на беговелах, оборудованными специальными лыжами. А быстрее добраться до финиша им помогали знакомые герои мультфильма Маша и Медведь. Проигравших в этих соревнованиях не было, призы и дипломы Strider Adventure Zone получили все. А после состоялся отрытый урок, где желающие от 2 до 5 лет смогли познакомиться с этим видом спорта.
По итогам прохождения квеста больше всех баллов – 60, набрала команда «Разбойницы». Это обеспечило им первое место. На втором месте с 58 баллами оказалась команда «Поколение», а на третьей строчке – «Восьмёрка» (57 баллов).
- Замечательное мероприятие. Все станции были расположены рядом, нам не пришлось много бегать. Было весело и главное, мы совсем не успели замерзнут. Здорово, что занятие по душе нашлось всем! Пока одни члены семьи участвовали в квесте, другие смогли весело провести время, - поделилась впечатлениями одна из участниц мероприятия Екатерина Лалова.
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