В Сахалинской области проводится операция «Притон»

Сегодня, 19 февраля, стартует первый этап оперативно-профилактической операции «Притон», который продлится до 16 марта 2018 года. Об этом ТИА «Острова» рассказали в УМВД России по Сахалинской области.

Комплексное мероприятие проводится в целях выявления, пресечения и предупреждения преступлений, связанных с содержанием наркопритонов, привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к их содержанию, изъятия из незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, установления граждан, находящихся в состоянии наркотического опьянения, привлечения их к ответственности.

О фактах в сфере незаконного оборота наркотиков жители могут сообщить по телефону доверия: 8 (4242) 789-139. Конфиденциальность гарантируется.