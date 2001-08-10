В Сахалинской области проводится операция «Притон»
Сегодня, 19 февраля, стартует первый этап оперативно-профилактической операции «Притон», который продлится до 16 марта 2018 года. Об этом ТИА «Острова» рассказали в УМВД России по Сахалинской области.
Комплексное мероприятие проводится в целях выявления, пресечения и предупреждения преступлений, связанных с содержанием наркопритонов, привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к их содержанию, изъятия из незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, установления граждан, находящихся в состоянии наркотического опьянения, привлечения их к ответственности.
О фактах в сфере незаконного оборота наркотиков жители могут сообщить по телефону доверия: 8 (4242) 789-139. Конфиденциальность гарантируется.
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