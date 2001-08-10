Серия финальных туров всесибирской олимпиады школьников стартовала в Южно-Сахалинске
В областной столице началась серия финальных туров всесибирской олимпиады школьников. В этом учебном году Южно-Сахалинск впервые вошел в число очных площадок для проведения престижного общероссийского состязания. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.
18 февраля на базе лицея № 2 прошел первый этап интеллектуальных соревнований. 11 финалистам отборочного тура предстояло в течение 4 часов выполнить сложные задания по математике (олимпиада 2-го уровня). Следующий этап состоится 4 марта по биологии. 11 марта пройдет олимпиада по физике, 18 марта - по химии.
Как рассказали в департаменте образования администрации Южно-Сахалинска, работы школьников отправляют в Новосибирск на проверку. Призеры олимпиады приглашаются в летнюю школу, проводимую в Академгородке (г. Новосибирск), по результатам обучения в которой старшеклассники принимаются в Специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета.
Напомним, Всесибирская физико-математическая олимпиада школьников была организована в 1962 году по инициативе академика Михаила Лаврентьева. По мнению экспертов, она успешно вписалась в систему всесоюзных, а затем и всероссийских олимпиад школьников. Начиналась она как физико-математическая, но со временем список предметов расширился. Сейчас мероприятие проводится ежегодно для учеников 7-11-х классов по математике, физике, химии, биологии и информатике. Победители и призеры получают преимущества при поступлении в российские вузы.
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