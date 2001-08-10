Южносахалинцев приглашают обсудить благоустройство скверов Пушкина и Энергетиков
Презентация проектов благоустройства скверов Пушкина и Энергетиков состоится сегодня, 20 февраля, в 19.00 в гимназия № 2 (пр. Победы, 80). Принять участие в обсуждении приглашают всех желающих. Вход свободный. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.
Концепцией предполагается создание на пр. Победы пешеходно-прогулочных зон, где сквер Пушкина является центром, связующим аллею Пушкина и сквер Энергетиков. Предусмотрены открытая площадь, специальное освещение и озеленение.
Подробнее ознакомиться с этим проектом и с другими презентациями приоритетной программы «Комфортная городская среда», которые заявлены на рейтинговое голосование, можно на сайте администрации Южно-Сахалинска.
Общественные слушания по проектам приоритетной программы «Комфортная городская среда» проходят по следующему графику:
- проект «Обустройство сквера в честь основания Южно-Сахалинска в районе реки Сусуи» - 21 февраля в 18.30 в центральной городской библиотеке им. Кузнецова (ул. Ленина, 224);
- проект «Обустройство участка набережной реки Рогатки от ул. Комсомольской до пр. Мира» - 22 февраля в 19.00 в ГДК «Родина» (пр. Мира, 80).
Напомним, что два проекта, за которые 18 марта проголосуют большинство горожан, будут реализованы в этом году. Проголосовать за проекты можно будет на счетных участках в зданиях, где расположены участковые избирательные комиссии.
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