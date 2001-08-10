В Сахалинском областном краеведческом музее отметят Всемирный день медведя

В Сахалинском областном краеведческом музее 27 и 28 февраля пройдет образовательная программа, посвященная Всемирному дню белого медведя. Об этом ТИА «Острова» рассказали в музее.

Образовательная программа включает лекцию о белых медведях, на которой расскажут об особенностях строения, дадут описание внешнего вида животного, кратко охарактеризуют вид и популяцию, напомнят о статусе охраны этих млекопитающих. Также маленькие сахалинцы смогут узнать, насколько белые медведи умны и изобретательны и как им удается выживать в условиях экстремального холода.

Кроме того, слушателей ожидает краткий рассказ о бурых медведях, обитающих в Сахалинской области, их особенностях и об элементарной технике безопасности при случайной встрече с медведем.

Справки и предварительные заявки по телефону: 72-75-55.

Ждем вас в музее по адресу: пр. Коммунистический, 29.