В холмской школе № 8 провели патриотический смотр строя и песни

В рамках патриотической акции «Неделя мужества», 17 февраля среди учеников 3-6 классов школы № 8 проведен смотр строя и песни. Цель мероприятия - воспитание у подрастающего поколения высокого патриотического сознания, чувства верности Отечеству, любви и гордости своей Родиной. Об этом ТИА «Острова» сообщили Управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Под звуки мелодий военного времени все участники собрались в спортивном зале школы. Каждый участвующий класс подготовил название и девиз команды, это были «Пехотинцы», «ПВО», «Моряки» и другие. Кроме того, школьники показали умения выполнения команд строевой подготовки, исполнения строевой песни, оценивался также и внешний вид команд.

Судейскую коллегию представляли учащиеся 9 класса образовательного учреждения, призеры областного конкурса «Казачий сполох», инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД, а также заместитель по воспитательной работе школы № 8 г. Холмска.

В завершении смотра, пока судьи подсчитывали набранные баллы и заполняли почетные грамоты, инспектор по пропаганде провела с участниками мероприятия профилактическую беседу о том, как важно соблюдать законы Российской Федерации, в том числе не нарушать Правила дорожного движения.

Результаты смотра строя и песни показали, что школьники готовы к выполнению гражданского долга по защите Родины.

Проведение мероприятий формирует у подрастающего поколения правосознание, уважительное отношение к действующим правилам, нормам и стандартам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения, что в свою очередь ведет дисциплинированности, развитию чувства долга и личной ответственности за свое поведение в процессе дорожного движения.