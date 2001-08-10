В Сахалинской области к шахтерской пенсии увеличили доплату
С 1 февраля доплата к пенсиям бывшим угольщикам островного региона составляет чуть более 3 тысяч рублей. Её получат 825 бывших работников угольной промышленности Сахалина. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.
С 1 февраля начались выплаты нового размера ежемесячной доплаты к шахтерской пенсии. Доплата меняется ежеквартально, в зависимости от суммы дополнительных страховых взносов, поступивших от организаций угольной промышленности в бюджет ПФР. Нынешний размер доплаты зависит от того, какие средства поступили от работодателей с октября по декабрь 2017 года.
По результатам четвёртого квартала прошлого года сумма доплаты составляет в среднем по области 3 тыс. 33,65 рубля. Её получат 825 бывших работников угольной промышленности Сахалина.
Размер доплаты напрямую зависит от угледобывающих предприятий. Расчёт доплаты осуществляется, с одной стороны - от общего количества собранных дополнительных страховых взносов по стране, и с другой стороны - от числа пенсионеров-шахтёров, имеющих право на доплату.
В сравнении с предыдущим периодом, величина доплаты немного повысилась. Прежний размер доплаты составлял в среднем по области 2 тыс. 878,39 рубля.
Нынешний размер выплат будет действителен до 1 мая нынешнего года. Затем снова произойдет перерасчет - опять-таки с учетом того, сколько денег в «общую копилку» внесут за первый квартал 2018 года угольные предприятия всей страны.
Ежемесячная доплата устанавливается получающим пенсии лицам, работавшим в организациях угольной промышленности непосредственно полный рабочий день на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля и сланца и на строительстве шахт не менее 25 лет либо не менее 20 лет в качестве работников ведущих профессий - горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, машинистов горных выемочных машин.
Доплата рассчитывается индивидуально, в зависимости от продолжительности стажа работы, размера заработной платы, конкретной профессии пенсионера и ещё от целого ряда факторов.
В каждом территориальном подразделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области работают телефоны для консультирования граждан. Ознакомиться с полным списком номеров можно на сайте ПФР в разделе «Контакты и адреса» — «Отделение по Сахалинской области». И для перехода к перечню территориальных подразделений необходимо нажать вкладку «Структура отделения».
В областном Отделении Пенсионного фонда РФ консультации граждан осуществляются по телефону «горячей линии» 8 (4242) 49-55-05.
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