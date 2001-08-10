Сахалинскую область на форуме «Наставник» представили островные специалисты

Первый всероссийский форум «Наставник», направленный на развитие профессиональной среды наставничества в Российской Федерации, прошел в Москве. На площадке собрались более 10 тысяч профессионалов со всей страны. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства области.

Это сотрудники крупнейших государственных корпораций, некоммерческих организаций и образовательных учреждений, лучшие наставников в различных сферах, а также члены профессиональных ассоциаций, лидеры проектов, представители федеральных и региональных органов власти студенты и журналисты из всех регионов России.

Сахалинскую область на форуме представили специалисты в области экономики, образования, спорта, культуры и иных сфер, где сегодня востребовано наставничество. Возглавил делегацию заместитель председателя регионального правительства Антон Зайцев.

– У наставничества в Сахалинской области – большой потенциал. Поэтому мы взяли на заметку лучшие практики, представленные на форуме, и планируем их по возможности внедрять в островном регионе. Например, нас заинтересовал проект «Наставник: не рядом, а вместе», который уже успешно реализуется в других регионах. Его суть заключается в организации индивидуальных встреч ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, с взрослым-волонтером наставником – успешным политиком, бизнесменом, спортсменом, деятелем культуры и т.д. Работа с подопечными будет направлена на его мотивацию к получению образования и профессиональной реализации, повышение самооценки и уверенности в себе детей-сирот, расширение их кругозора, – сообщил Антон Зайцев.

Также на форуме подвели итоги всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества», в котором приняли участие более четырех тысяч человек. Наиболее популярной номинацией стало «Наставничество в образовании и кружковом движении». Победители в этой и других категориях получили вознаграждение – от 100 до 300 тысяч рублей.

– Мы подали заявку на конкурс лучших практик в наставничестве, но в этот раз в число его номинантов не вошли. В нашем Центре больше практикуется кураторство, чем наставничество, но знания, полученные на форуме, будут полезны и в нашей работе. Я посетила площадку по наставничеству в социальной сфере, где много говорили в том числе о тьюторстве, которое в России уже стало полноценной профессией. Это направление мы как раз собираемся развивать в Центре психолого-педагогической помощи семье и детям. В начале этого года мы вышли на руководителя педагогического колледжа СахГУ с программой по тьюторству. Ее суть заключается в том, что студенты колледжа станут своего рода наставниками для ровесников-выпускников социальных учреждений, многим из которых сегодня недостаточно помощи психолога-куратора. В целом, прошедший форум помог нам узнать о новых возможностях и основных преимуществах тьюторской и кураторской деятельности, – рассказала начальник отдела постинтернатного сопровождения «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям» Фарида Жексимбаева.

На встрече с участниками форума, которые признаны лучшими в своих направлениях, президент Владимир Путин поддержал идею продвижения наставничества в стране. Отметим, что конкурсы «Лучшие практики наставничества» и «Лидеры России» были созданы по инициативе главы государства. Они выполняют функцию социального лифта, который поможет пополнить федеральный кадровый резерв достойными и перспективными специалистами.

– Необходимо поддерживать молодых людей, молодых специалистов, помочь им сформировать правильное отношение к делу, к профессии, к стране, в конце концов, – в этом основа успеха, – сказал президент.

Кроме того, Владимир Путин предложил реализовать еще один проект, который помог бы определиться с будущей профессией школьникам среднего звена и старшеклассникам.

Этот проект планируют развивать на базе чемпионата рабочих профессий WorldSkills, которому была посвящена одна из площадок прошедшего форума. Сегодня это – самый престижный конкурс профессионального мастерства, который позволяет его участникам продемонстрировать свои умения и стать лучшим в своем деле в регионе, стране или даже мире. В этом году участниками сахалинского чемпионата стали более 150 талантливых, перспективных и целеустремленных молодых людей.

– Недавно в Сахалинской области завершился третий региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills), в котором участвовали не только студенты профессиональных учебных заведений, но и школьники. Надо сказать, соревновательные площадки вызвали у них неподдельный интерес. А главными наградами состязания стали сертификаты на трудоустройство в ведущие компании региона, где востребованы рабочие специальности. Кроме того, несколько дискуссионных площадок чемпионата были посвящены организации ранней профориентации среди школьников. Так что островной регион уже постепенно начал включаться в тот проект, о котором говорил президент на встрече с участниками «Наставника – 2018», – отметила министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова.

Напомним, что в августе 2018 года Южно-Сахалинск примет VI национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia).

Замминистра спорта и молодежной политики Егор Умнов считает, что возрождение формата наставничества отвечает современным запросам в молодежной среде.

– Сегодня молодые люди хотят перенимать опыт не только на всевозможных образовательных площадках, но и практический, на производстве. Есть немало случаев, когда молодые специалисты сами становятся наставниками, так как отлично владеют современными компетенциями. Поэтому такой формат будет полезен и тем, кто хочет повышать свое мастерство, и тем, кто готов делиться своими профессиональными секретами, – заключил Егор Умнов.