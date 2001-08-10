Губернатор области ответил на вопросы жителей Невельского района

Во время рабочей поездки по муниципалитету Олег Кожемяко повстречался с представителями трудовых коллективов района. Обсуждались темы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, благоустройством, предоставлением жилья. Об этом ТИА «Острова» рассказали в аппарате губернатора и правительства области.

- Приехал на Сахалин два с половиной года назад с Донбасса. В области строят арендное жилье, есть ли возможность получить квартиру в таком доме? – спросил губернатора сотрудник компании «Горняк-1» Евгений Губарев.

- Арендное жилье изначально предназначалось для работников бюджетной сферы. Но в ближайшее время мы внесем изменения, чтобы в нем могли жить и представители крупных предприятий. Нас многие просят об этом, – сообщил Олег Кожемяко. – Кроме того, если есть свободный муниципальный жилой фонд в Горнозаводске или Шебунино, то такие квартиры тоже можно предоставить сотрудникам. Предварительно их, конечно, необходимо привести в порядок.

Так же озвучены перспективы строительства арендного жилья в Невельске. На данный момент потребность муниципалитета – 150 квартир. Местная администрация совместно с Сахалинским ипотечным агентством уже выбирает площадку для строительства ещё одного арендного дома, он станет уже третьим в муниципалитете.

Волнуют жителей Невельского района и вопросы активного отдыха.

- В Горнозаводске стоимость подъёма на гору 60 рублей. Вы представляете, десять раз поднялся и уже 600 рублей. А если в семье ещё двое детей, для них тариф такой же. Можно ли ввести скидки? – предложили жители населенного пункта.

- Для детей точно будут скидки, – заверил глава региона. - А для школ надо обязательно купить комплекты для занятий горнолыжным спортом. Мы окажем соответствующую поддержку. Днем на этой горе пусть проходят уроки физкультуры, и все подъёмы в это время будут бесплатными. Мы так сделали на «Горном воздухе», сделаем и у вас.

Вопросы возникли и у лыжников. Спортсмены-любители уверяют, что качеству подготовки трассы у Горнозаводска уделяется недостаточно внимания. Кроме того, жители сел попросили разрешить им доступ в школьные спортзалы в вечернее время.

Олег Кожемяко сделал остановку и в центральной районной больнице, побывал в нескольких отделениях лечебного учреждения. Интересовался, в частности, как интенсивно используется компьютерный томограф, установленный год назад.

- в 2017-ом году мы провели 1600 обследований на этом оборудовании, – отметил главный врач Невельской ЦРБ Роман Баженов. – Если говорить о кадровых переменах, то к нам вернулся онколог на работу. Принят врач-стоматолог, приехала молодой специалист – терапевт. Сейчас ведем переговоры с рентгенологами, на рассмотрении три резюме. Из Владивостока хотим ещё одного врача пригласить.

Персонал больницы задавал вопросы не только профессиональной тематики. Не обошлось без обсуждения коммунальных проблем, все ситуации будут предметно рассмотрены профильными структурами.

Особенности работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства обсуждались и на встрече с руководителями управляющих компаний.

- Продолжится ли в этом году программа субсидирования работ по ремонту подъездов и входных групп? – поинтересовались участники встречи. Этот механизм был опробован в прошлом году по всей области. В Невельском районе управляющие компании получили 5 миллионов рублей. На эти средства дополнительно отремонтировали 69 подъездов и 14 входных групп.

- В этом году такая работа будет продолжена, необходимые финансовые средства в бюджете заложены, – отметил губернатор. - Кроме этого мы готовы помочь управляющим компаниям и в покупке малогабаритной техники для расчистки дворов.

Во время поездки звучали вопросы и по перспективам озеленения портового города. Мэр района Алексей Шабельник сообщил, что на решение соответствующих задач в этом году в муниципалитете планируется выделить 4 миллиона рублей.