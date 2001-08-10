Южно-сахалинский детский сад «Веснушка» награжден золотой медалью международного конкурса качества

В конце декабря 2017 года в правительстве Новосибирской области были подведены итоги отборочного этапа международного конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА – 2017», в число победителей вошел детский сад «Веснушка» г. Южно-Сахалинска. Участие в конкурсе «ГЕММА-2017» приняли более 400 российских компаний.

Как рассказала ТИА «Острова» пресс-секретарь министерства образования Сахалинской области, по традиции мероприятие собрало в столице Сибири руководителей и ведущих специалистов компаний практически со всех регионов России, а именно – из Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского, Южного и Северо-Западного федеральных округов.

В праздничной атмосфере Золотыми медалями за высокое качество в номинациях «Промышленная продукция и товары производственно-технического назначения», «Продовольственная группа товаров» и «Сфера услуг» было отмечено 149 предприятий, которые успешно прошли независимую экспертную оценку и теперь, получив почетный статус победителя отборочного (регионального) этапа, выйдут в финал Конкурса «Лучшие товары и услуги — ГЕММА». Детский сад «Веснушка» г. Южно-Сахалинска победил в номинации «Сфера услуг» и был награжден Золотой медалью за высокое качество предоставляемой услуги по организации дошкольного образования. Надо отметить, что в данном дошкольном учреждении успешно реализуются дополнительные программы по эстетическому воспитанию маленьких островитян. Кроме того, приоритетным направлением в работе детского сада «Веснушка» является приобщение его воспитанников к истокам русской народной культуры, осуществление деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей.

Впереди самый ответственный финальный этап международного конкурса качества «ГЕММА», где организации успешно, прошедшие отборочный этап, будут представлять на федеральном уровне свои проекты. Имена абсолютных победителей, удостоенных почетного звания Лауреата и высшей награды финала – Золотой статуэтки «ГЕММА», будут названы в марте-апреле 2018 года.