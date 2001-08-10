Тихоокеанское
информационное агентство
21 Февраля 2018
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Спасатели: Выходить на лед у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасно
16:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Спасатели: Выходить на лед у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасно

22 февраля на юго-восточном побережье Сахалина (Корсаковский и Долинский районы) из-за отжимного ветра ожидаются подвижки и взломы припая.

Как сообщили ТИА "Острова" в ГУ МЧС России по Сахалинской области, выходить на лед опасно.

Актуальную информацию о ледовой обстановке на территории Сахалинской области вы можете уточнить на сайте Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

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