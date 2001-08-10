Строительство трубопровода на реке Малка обсудили в Холмске

Порядок организации и сроки работ по строительству нового трубопровода на реке Малка обсудили на совещании при главе холмской администрации с подрядной организацией ООО «Северспецстрой».

Как сообщили ТИА «Острова» в администрации города, в разговоре основной акцент Андрей Сухомесов сделал на соблюдении утверждённого графика, поддержании качества и обеспечении постоянного контроля над ходом реконструкции. Кроме того, зашла речь и об имеющихся на подготовительном этапе трудностях, а именно об организации строительной площадки, а также о проблемном участке автодороги Холмск – Яблочное, проходящем в районе будущего строительства.

По плану реконструкция трубопровода начнётся в апреле текущего года. Сегодня подрядчик занимается подготовкой материалов и технических средств, непосредственно на месте проводит оценку объёмов предстоящих работ.