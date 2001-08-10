15 семьям области уже назначены выплаты областного семейного капитала

По сведениям областного министерства социальной защиты, новая мера поддержки – областной семейный капитал - назначена 15 семьям. Такую выплату может получить женщина в возрасте от 19 до 25 лет включительно, родившая первого ребенка с 1 января 2018 года. Условия следующие: проживание женщины на территории области не менее одного года непосредственно перед рождением ребенка, государственная регистрация малыша на Сахалине или Курильских островах.

Гарантийное письмо, дающее право на сумму в 150000 рублей, получила Татьяна Паленая. Недавно женщина, проживающая в Южно-Сахалинске, родила дочь Василису, рассказали ТИА «Острова» в аппарате губернатора и правительства области.

Средства капитала за рождение первенца могут быть в полном объеме либо по частям направлены на улучшение жилищных условий, в том числе ремонт жилья, образование детей, платные медицинские услуги, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на приобретение автомобиля. Также за счет новой меры социальной поддержки молодые семьи могут получить денежные выплаты: единовременные (30000 рублей), ежемесячные (по 5000 рублей) либо ежеквартальные (по 15000 рублей).

- 150 тысяч рублей материнского капитала – очень приятный бонус, - оценила Татьяна Паленая. – Эти средства будут для нас важным подспорьем. Нашей семье с маленьким ребенком нужен свой транспорт, поэтому, скорее всего, полученные деньги используем на покупку автомобиля.

- В нашем регионе действует обширный комплекс мер поддержки молодых семей при рождении первенца, - сказала министр социальной защиты Сахалинской области Елена Касьянова. – Среди них и новая ежемесячная выплата при рождении или усыновлении первого ребенка. Она введена с 1 января 2018 года по предложению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Размер выплаты - прожиточный минимум для детей, установленный в регионе на второй квартал 2017 года. На Сахалине и Курилах сумма составляет 14734 рубля.

Правом на выплату, уточнила министр, обладают семьи, у которых ежемесячный доход на одного человека не превышает полуторную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения на второй квартал 2017 года. В Сахалинской области он равен 21828 рублям. То есть, семья из трех человек получит выплату, если общий доход не превышает 65484 рублей в месяц. За новой выплатой обратились 30 островных семей.

Предусмотрены и ежемесячные денежные выплаты на полноценное питание для беременных женщин и детей до трех лет. 2265 рублей для проживающих на Сахалине, на Курильских островах - 4530 рублей.

Также каждая сахалинская молодая семья при рождении первенца имеет право на единовременную денежную выплату в размере 54444 рубля. Для студенческих семей сумма больше - 57438 рублей. Кроме того, им предоставляется ежемесячная выплата в размере величины прожиточного минимума ребенка.

Малоимущие молодые семьи при рождении ребенка могут дополнительно получить до 30000 рублей на приобретение коляски и товаров для новорожденных. Предусмотрена для них и ежеквартальная адресная продовольственная помощь. Также семьи с детьми до трех лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут бесплатно пользоваться услугами пунктов проката предметов первой необходимости и детского инвентаря.