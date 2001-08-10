В Южно-Сахалинске обсудили пути повышения доступности дошкольного образования и расширения дополнительных услуг

Пути повышения доступности дошкольного образования, а также расширения перечня дополнительных услуг в муниципальных детских садах обсудили в Южно-Сахалинске. На встречу собрались предприниматели, оказывающие услуги в сфере образования, а также заведующие ДОУ. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации Южно-Сахалинска.

Мэр города Сергей Надсадин рассказал, что в областном центре совместными усилиями муниципалитета при поддержке регионального правительства и частного бизнеса удалось полностью решить вопрос с обеспечением дошкольников от 3 лет местами в детских садах. Такая задача была поставлена президентом в его «майских указах». Дошкольные образовательные учреждения были построены в Октябрьском, Дальнем, Новоалександровске, 8 микрорайоне. В этом году город планирует приобрести два помещения под муниципальные детские сады.

Как отметил Сергей Надсадин, сейчас максимум усилий муниципалитета сосредоточено на решении вопроса обеспечения местами в детских садах малышей до трех лет. Наряду со строительством новых дошкольных учреждений, неплохой альтернативой становятся частные ясли. Так, на сегодняшний день их посещает 390 юных горожан. Всего же, за три года при поддержке двух департаментов мэрии - образования и экономического развития - лицензированные частные сады и группы присмотра в три с лишним раза увеличили количество принимаемых детей. При этом в некоторых учреждениях берут малышей начиная с 5-месячного возраста. В течение этого года планируется открыть еще до 120 дополнительных мест в частных садах, имеющих лицензии. И муниципалитет поддерживает предпринимателей, оказывающих такие услуги.

Мэр подчеркнул, что на сегодняшний день в Южно-Сахалинске действуют 17 механизмов финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в виде субсидий. Это один из самых высоких показателей не только по дальневосточному региону, но и по стране. При этом, максимальные суммы субсидирования предусмотрены для предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг дошкольного образования, а также присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста и дополнительного образования. Речь идет о суммах до 1,8 млн рублей для одного субъекта. В текущем году из средств местного бюджета запланировано направить на эти цели около 12 млн рублей. Кроме того, муниципалитет планирует расширять меры поддержки.

Глава города призвал владельцев частных садов и групп присмотра выходить из «теневого бизнеса»: оформлять лицензию, получать реальную помощь от муниципалитета по компенсации затрат на ремонт, приобретение оборудования, обучение специалистов и по другим направлениям. На встрече своим опытом «выхода из тени» поделилась руководитель одной из городских групп присмотра. Она рассказала, что благодаря взаимодействию с департаментом образования ей удалось не только улучшить условия пребывания детей, но и увеличить количество воспитанников.

Также сегодня городская администрация решает задачу, поставленную президентом, по увеличению охвата детей программами дополнительного образования. В настоящее время около двух тысяч воспитанников южно-сахалинских садов получают дополнительные платные услуги. Заведующие назвали одной из главных причин, тормозящих выполнение задачи, отсутствие помещений. Например, заведующая луговским детским садом № 9 Роза Янушковская рассказала, что от родителей поступил запрос на предоставление 20 дополнительных услуг. Но за неимением площадей учреждение предоставляет только 8, хотя педагоги сами заинтересованы в увеличении списка.

В целом, как было отмечено на встрече, все более актуальными становятся программы технического профиля нового поколения. И сегодня городская система дополнительных образовательных услуг старается учитывать современные потребности. Так, в Южно-Сахалинске на базе Дворца детского (юношеского) творчества открыт ресурсный центр по развитию технического образования, учебный центр «Активное Образование» является региональным представителем робототехнического фестиваля «РобоФест», секции по робототехнике действуют в нескольких муниципальных садах.

Начальник департамента образования Южно-Сахалинска Анастасия Киктева предложила представителям бизнеса рассмотреть возможность реализации программ отдыха и досуга детей во время каникул. Сегодня весомую помощь муниципалитету в этом вопросе оказывают детский развивающий центр «Шагами», учебный центр «Активное Образование», «Кабен», детский досуговый центр “Лукоморье”, Школа «КБ Бридж» и другие, но есть объективная потребность в увеличении количества современных площадок для детей.

В ходе беседы главе города от предпринимателей поступило предложение организовать отдельную встречу для обсуждения вопросов по предоставлению дополнительных образовательных услуг для учащихся начальной школы.

- Образование - это важнейшая сфера нашей жизни. Нужно, чтобы система городского образования соответствовала требованиям времени, чтобы наши дети получали актуальные знания, могли легко встроиться в современный контекст, поэтому решение задач образования считаю одними из приоритетных, и, как показала встреча, мы идем по правильному пути, - заключил Сергей Надсадин.