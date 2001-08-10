Проблему пассажирских перевозок обсудили в Чехове
21 февраля состоялась встреча главы администрации Холмска Андрея Сухомесова с членами общественного совета с. Чехов. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.
В первую очередь разговор коснулся темы пассажирских перевозок. Проблема доставки пассажиров автотранспортом по маршруту «Чехов – Холмск – Чехов» обозначилась давно. Имеющимися техническими возможностями её отчасти удалось смягчить в прошлом году, но до окончательного решения осталось сделать ещё несколько решительных шагов.
Так сегодня автопарк чеховского маршрута пополнился двумя новыми полноприводными микроавтобусами марки «Соболь», приобретёнными администрацией округа в лизинг. Теперь необходимо отладить график их движения, сделав его максимально удобным для чеховчан. Поручением главы холмской администрации общественникам села стало предложение до 1 марта обсудить с жителями их потребностей в организации частоты и особенностей маршрута движения пассажирского транспорта. То же самое касается и внутрипоселкового движения – автобусы должны работать так, чтобы не вызывать нареканий у пассажиров и соответствовать пожеланиям большинства жителей.
На повестке дня значились также вопросы расселения граждан из ветхого и аварийного жилья, капитального ремонта многоквартирных домов, вывоза снега и сноса расселённых зданий.
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