Проблему пассажирских перевозок обсудили в Чехове

21 февраля состоялась встреча главы администрации Холмска Андрея Сухомесова с членами общественного совета с. Чехов. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.

В первую очередь разговор коснулся темы пассажирских перевозок. Проблема доставки пассажиров автотранспортом по маршруту «Чехов – Холмск – Чехов» обозначилась давно. Имеющимися техническими возможностями её отчасти удалось смягчить в прошлом году, но до окончательного решения осталось сделать ещё несколько решительных шагов.

Так сегодня автопарк чеховского маршрута пополнился двумя новыми полноприводными микроавтобусами марки «Соболь», приобретёнными администрацией округа в лизинг. Теперь необходимо отладить график их движения, сделав его максимально удобным для чеховчан. Поручением главы холмской администрации общественникам села стало предложение до 1 марта обсудить с жителями их потребностей в организации частоты и особенностей маршрута движения пассажирского транспорта. То же самое касается и внутрипоселкового движения – автобусы должны работать так, чтобы не вызывать нареканий у пассажиров и соответствовать пожеланиям большинства жителей.

На повестке дня значились также вопросы расселения граждан из ветхого и аварийного жилья, капитального ремонта многоквартирных домов, вывоза снега и сноса расселённых зданий.