Симпозиум на языках коренных народов Севера пройдет в Южно-Сахалинске

В Международный день родного языка, который отмечается 21 февраля, «Ассоциация музеев Сахалинской области» объявляет о начале реализации проекта «Второй Международный симпозиум на языках коренных малочисленных народов Севера Дальнего Востока РФ».

В рамках проекта планируется проведение мероприятий, направленных на сохранение языков коренных малочисленных народов Севера Дальнего Востока. В их числе региональная юношеская конференция среди КМНС Сахалинской области, публикация новых изданий на родных языках, проведение мастер-классов, практических семинаров с участием носителей языков и ученых РФ, организация и проведение Второго международного симпозиума в 2019 году.

Как сообщили ТИА «Острова» в «Ассоциация музеев Сахалинской области», первый региональный симпозиум на языках КМНС ДВ РФ состоялся в октябре 2014 года. Идея его проведения принадлежала сахалинскому ученому-этнографу Татьяне Роон. В Южно-Сахалинске звучали доклады на уйльтинском, нивхском, нанайском, эвенкийском, айнском и других языках. «В мероприятии приняли участие более 40 человек, в том числе и представители КМНС Сахалинской области, но, в отличие от других дальневосточников, среди докладчиков от островного региона не было молодежи. Именно поэтому в этот раз мы решили начать с проведения региональной юношеской конференции для вовлечения подрастающего поколения в творческий процесс познания и изучения родного языка», ‒ отметила президент Ассоциации музеев Сахалинской области Евгения Фирсова.

Генеральным спонсором проекта выступила компания «Сахалин Энерджи». Начальник отдела социальной деятельности компании «Сахалин Энерджи» Наталья Гончар подчеркнула, что для компании это продолжение многолетней деятельности по поддержке языков и культуры коренных малочисленных народов Севера. «Говорят, что без языка невозможно существование народа в принципе. Эта та сфера, где невозможно сделать слишком много, и в которой объединение усилий особенно важно», ‒отметила она.

Организация Объединенных Наций в целях поддержки и активизации языков коренных этносов объявила 2019 год Международным годом языков коренных народов. Проект «Второй Международный симпозиум на языках коренных малочисленных народов Севера Дальнего Востока РФ», реализация которого рассчитана на два года, приурочен к этому событию.

Организаторы приглашают всех заинтересованных лиц к сотрудничеству. Подробнее о мероприятиях в рамках проекта будет объявлено дополнительно.