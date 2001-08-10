Сквер в честь основания Южно-Сахалинска предложили перенести

Накануне в центральной городской библиотеке имени Олега Кузнецова состоялось обсуждение одного из шести проектов приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды». Южносахалинцам представили проект обустройства сквера в месте, где, по мнению краеведов, в XIX веке обосновались первые русские поселенцы. Об Этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.

- Реализация проекта позволит восстановить историческую справедливость, - с таких слов начал встречу председатель регионального отделения Русского географического общества Сергей Пономарев.

Он рассказал собравшимся, что установленный в 1982 году камень с табличкой в честь основания Южно-Сахалинска находится с точки зрения истории в неверном месте. А горожане, которые считают, что район Владимировка в современном Южно-Сахалинске и есть то место, откуда начинался город, ошибаются.

Писатель-краевед Сергей Федорчук объяснил, с чего началась путаница. Владимировка была основана русскими поселенцами в 1882 году. В 1890-м неподалеку появилось селение Ближнее. Во времена губернаторства Карафуто японцы переименовали Ближнее в Ойвакэ, а Владимировка стала Тойохарой. В 1945-м после победы над Японией снова начались переименования: Тойохара получила название Южно-Сахалинск, Ойвакэ в память о старом селении назвали Владимировкой. В 1955-м в состав Южно-Сахалинска вошло несколько населенных пунктов, в том числе новая Владимировка. И именно это название, по мнению историков, и привело к тому, что в 1982 году в честь 100-летия Южно-Сахалинска камень с памятной табличкой об основании селения, которое положило начало городу, был установлен не там.

Авторы нынешнего проекта изучили множество исторических документов и старых карт, в том числе японского периода, и определили, что истинная Владимировка располагалась между реками Рогаткой и Красносельской. Сегодня это район отделения Пенсионного фонда на улице Ленина. Именно здесь и предлагается обустроить сквер в честь основания города, а на территории старого сквера установить памятник воинам, погибшим в Русско-японской войне 1904-1905 годов.

Во время обсуждения этого проекта горожане активно вносили свои предложения и задавали вопросы. Так, например, на встрече поинтересовались, не затронет ли строительство склады, другие производственные помещения, которые расположены в том районе. Как выяснилось, территория, где планируется организовать сквер, сегодня ничем не занята. Также звучали предположения, что в таком месте он не привлечет должного внимания горожан и будет пустовать, поэтому необходимо наполнить его территорию дополнительными объектами, которые стали бы своего рода точками притяжения.

Все предложения южносахалинцев, озвученные на встрече, были занесены в протокол мероприятия для дальнейшего рассмотрения. Кроме того, в ряде учреждений (в областной библиотеке, магазине «Первый» на ул. Ленина, гимназии № 2, детском досуговом центре «Теремок», ДК «Родина», центральной городской библиотеке, центральной детской музыкальной школе, приемной президента РФ в Сахалинской области, департаменте образования, АО «Сахалинская коммунальная компания», Городской Думе, Дворце детского творчества, администрации Южно-Сахалинска) установлены специальные урны для сбора предложений от горожан по реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

Подробнее ознакомиться со всеми проектами, которые будут представлены на рейтинговом голосовании 18 марта, можно на сайте администрации Южно-Сахалинска. Два проекта, за которые проголосуют большинство горожан, будут реализованы (либо начнется проектирование) в этом году.