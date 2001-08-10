Интерактивная краеведческая игра для школьников прошла в Южно-Сахалинске
21 февраля, в Южно-Сахалинске впервые прошла муниципальная интерактивная игра «Вокруг островов за 120 минут», в которой приняли участие ребята из 21 образовательного учреждения областного центра. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.
93 четвероклассника собрались на базе начальной школы № 7, чтобы продемонстрировать свою эрудицию, умения коллективного сотрудничества и навыки поисково-исследовательской работы.
Юным интеллектуалам раздали макеты разных частей Сахалина и Курильских островов, на которых нужно было схематически обозначить ландшафт, места, где залегают полезные ископаемые, а также определить растительный и животный мир, характерный для этих территорий.
В заключение интерактивной игры заполненные части макетов островов соединили и поместили на специальный стенд, чтобы можно было увидеть целостную картину. Ребята прекрасно справились с заданиями. Всем вручили сертификаты участников и сладкие призы.
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