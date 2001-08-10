На Сахалине прошли акции правил дорожного движения
Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Углегорску совместно с ЮИДовцами средней общеобразовательной школы №1 организовали поздравление автомобилистов вблизи автовокзала. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
Школьники вручали автолюбителям заранее подготовленные открытки с поздравлениями, а инспекторы ДПС напомнили о мерах безопасности на дороге.
Сотрудники дорожной полиции Долинска провели игру «Дорожный автоэрудит».
Задание игры включали в себя вопросы по правилам дорожного движения, в том числе о том, как важно соблюдать меры безопасности при переходе проезжей части дороги. Например, детям были предложены карточки с заданиями, на которых были изображены «дорожные ловушки» и предложены варианты действий для перехода дороги в таком случае. После чего, дошкольники отгадывали загадки на тему: «Дорожные знаки» и «Виды транспорта», а также собирали пазлы - дорожные знаки.
Тымовские госавтоинспекторы организовали экскурсию для детей социально-реабилитационного центра «Добродея» с. Кировское в отделе полиции. Целью экскурсии было донести до подрастающего поколения всю важность профессии полицейского.
Детей встретили сотрудники ГИБДД и ГДН и пригласили в актовый зал. Там их ждал начальник экспертно-криминалистического отделения, который рассказал о работе подразделений отдела полиции. После беседы, инспектор ГИБДД продемонстрировала видеофильм о последствиях несоблюдения ПДД. Показ вооружения и спецсредств, которые помогают полицейским в работе, вызвал особый интерес у детей. Подросткам дали возможность не только ознакомиться с особенностями полицейской жизни, но и попробовать себя в роли сотрудника.
Сотрудники Госавтоинспекции и линейного отдела полиции Холмска провели мероприятие по патриотическому воспитанию подрастающего поколения среди учащихся 10 – 11 классов общеобразовательной школы г. Холмска и студентов Сахалинского техникума отраслевых технологий и сервиса. Полицейские рассказали подросткам о фактах проявления героизма и подвигов сотрудников полиции при исполнении ими служебного долга.
В Аниве сотрудники Госавтоинспекции провели экскурсию в здании ОМВД России по Анивскому городскому округу. На неё были приглашены ученики МБОУ СОШ № 2 г. Анива и воспитанники ГКУ «Троицкий детский дом». Госавтоинспекторы продемонстрировали в действии спецсигналы и громкоговорящее устройство служебного транспорта. Все желающие имели возможность посидеть за рулем патрульного автомобиля и сфотографироваться.
Сотрудники отделения ГИБДД Смирных совместно с отрядом ЮИД, вблизи детского сада № 1 п.г.т. Смирных провели акцию «Вежливый водитель!». Основная цель мероприятия – профилактика дорожно – транспортных происшествий, причиной которых нередко является превышение водителями транспортных средств скоростного режима. Участники акции предупредили о необходимости соблюдения правил дорожного движения в любой ситуации. Особое внимание госавтоинспекторы уделили недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения, что наиболее актуально в выходные и праздничные дни.
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