Сахалинские «ИКаРята» представят область на всероссийских соревнованиях по робототехнике

Изобретения участников регионального этапа всероссийских соревнований по робототехнике «ИКаР» продемонстрировали мэру Южно-Сахалинска. В неформальной обстановке Сергей Надсадин пообщался с родителями юных инженеров и педагогами городских общеобразовательных учреждений областного центра. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.

В начале февраля на базе Дворца детского (юношеского) творчества прошли первые соревнования по робототехнике «ИКаР». Партнерами проекта выступили департамент образования и компания «Эксон Нефтегаз Лимитед». В соревнованиях приняли участие 22 команды из областного центра, Корсакова, Поронайска, Охи, Тымовского и Ноглик. Победителей выбрали по 3 направлениям: «ИКаРенок» (детский сад № 14 «Рябинка»), «ИКаР-старт» (гимназия № 3) и «ИКаР-классик» (команда пгт Тымовское).

В начале мэр рассказал о важности системы образования, включая дополнительное, в создании будущего конкурентоспособного поколения и о том, что фактически в мире наступила цифровая эпоха. В это время важны навыки, включая «цифровые». Именно поэтому робототехническое направление активно интегрируется в систему образования Южно-Сахалинска.

- Я высоко ценю существующие в робототехнике наработки, но останавливаться на этом не стоит. Необходимо идти дальше и делать динамичные шаги в развитии данного направления. Подрастающее поколение должно овладевать навыками, связанными с использованием цифрового мира и Интернета, - отметил Сергей Надсадин.

Юные инженеры лично продемонстрировали мэру свои изобретения. Так, 6-летний воспитанник детского сада «Лебедушка» Иван Шихалеев показал Сергею Надсадину робота-автоподъемщика:

- Он поднимает машины, чтобы автомеханики могли поменять колеса. Его радиоглаза передают информацию автомеханикам. Мой робот самый сильный. Помогала собирать его мама.

А воспитанница детского сада «Рябинка» Кира Ершова с помощью подруги изобрела прибор, который чистит лапы собакам:

- У меня дома живут попугаи, рыбки, шиншиллы и кот. А когда появится собака, то чистилка станет помощником моей маме в уходе за животными.

Сергей Надсадин с интересом рассмотрел каждое изобретение и пожелал ребятам не бояться фантазировать и воплощать свои проекты в жизнь.

Присутствовавшая на встрече начальник департамента образования Анастасия Киктева вспомнила, что еще буквально 5 лет назад общеобразовательные учреждения Южно-Сахалинска о робототехнике практически не знали. В 2013 году лишь несколько школ и детских садов впервые окунулись в абсолютно непонятное направление технического творчества.

- Но уже сейчас благодаря вашим стараниям, умению и желанию мы имеем очень важный для нас результат, - обратилась к участникам встречи Анастасия Киктева. - Сегодня робототехническое творчество развивается на базе гимназий № 1 и 3, лицеев № 1 и 2, школ № 3, 7, 19, 31, 32 и детских садов № 4, 9, 14, 54, 55. И спрос на данное направление только растет. По просьбам родителей на базе общеобразовательных учреждений открываются дополнительные группы для занятий робототехникой.

Тем не менее перед системой образования, в частности перед учреждениями, реализующими робототехническое творчество, стоит ряд проблем. Одной из таковых является невозможность приобретения за счет средств бюджета дорогостоящего оборудования.

Сергей Надсадин заверил собравшихся, что для решения этого вопроса будут разработаны грантовые программы, которые позволят обеспечить материально-техническую базу южно-сахалинских общеобразовательных учреждений.

Не менее важным остается вопрос отправки команд-победителей региональных соревнований для участия во всероссийских этапах.

- По итогам регионального этапа соревнований ИКаР была образована сборная Сахалинской области, куда вошли воспитанники детсада № 14 «Рябинка», учащиеся гимназии № 3, а также ребята из пгт Тымовское. Следующим этапом станет участие во всероссийском молодежном робототехническом фестивале «РобоФест», который в начале марта пройдет в Москве. Нашей сборной была выделена квота на участие в мероприятии. Ребята готовы представить наш регион на всероссийском уровне. Мы однозначно займем призовые места, мы готовы побеждать! Но средств на поездку в столицу, к сожалению, у нас нет, - рассказала заместитель директора ДД(Ю)Т, координатор робототехнического направления Евгения Харламова.

Сергей Надсадин дал поручение департаменту образования найти возможность профинансировать поездку талантливых ребят города на всероссийский фестиваль.

Также был затронут вопрос дальнейшего обучения педагогов робототехническому творчеству. Сейчас южно-сахалинские учителя изучают науку самостоятельно, но этого недостаточно. Необходимо постоянно повышать их квалификацию. Сделать это можно лишь на материке. Ближайший центр развития робототехники расположен во Владивостоке.

Начальник отдела поддержки предпринимательства департамента экономического развития Римма Кузенкова предложила организовать подобный центр в Южно-Сахалинске, чтобы обучение и обмен идеями проходили в родных стенах.