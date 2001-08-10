В Южно-Сахалинске назвали победителей муниципальной олимпиады среди учащихся 3–4-х классов
В областной столице на базе начальной школы № 7 прошла муниципальная олимпиада среди учащихся 3–4-х классов, в которой приняли участие боле 150 ребят из 25 общеобразовательных учреждений Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.
Учащиеся 3-х классов проверили свои знания по математике и русскому языку, а ученики 4-х классов — по окружающему миру, математике, русскому и английскому языкам. Отметим, что в этом году английском язык впервые был включен в перечень предметов олимпиады для четвероклассников.
По итогам интеллектуальных состязаний победителями стали:
Русский язык, 3 класс
I место Таисия Поликтар (МБОУ СОШ № 30);
II место Ариана Малыш (МАОУ СОШ № 32);
III место Эмилия Котляр (МАОУ Гимназия № 2).
Математика, 3 класс
I место. Кристина Глухова (МАОУ СОШ № 3);
I место. Александра Карпинская (МАОУ НОШ № 7);
I место. Иван Кенгуров (МБОУ НОШ № 21);
I место. Михаил Носулич (МАОУ Гимназия №2);
II место. Семен Соболев (МАОУ Кадетская школа);
III место. Лилия Изотова (МАОУ СОШ № 31);
III место. Александр Милюхин (МАОУ Гимназия №3);
III место. Павел Сохатюк (МАОУ СОШ № 23).
Русский язык, 4 класс
I место. Клара Гурина (МАОУ НОШ №7);
II место. Софья Мерзлова (МАОУ СОШ № 11);
III место. Мария Кистрица (МБОУ СОШ № 23).
Математика, 4 класс
I место. Владимир Веселов (МАОУ Гимназия №2);
II место. Пётр Новосёлов (МБОУ СОШ №1);
II место. Михаил Соль (МАОУ СОШ №11);
III место. Сергей Голованов (МАОУ НОШ №7);
III место. Ирина Гундина (МБОУ СОШ №26).
Окружающий мир, 4 класс
I место. Полина Рокотова (МАОУ Гимназия № 2);
I место. Богдан Ромащенко (МАОУ НОШ № 7);
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