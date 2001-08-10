В Южно-Сахалинске выявили должников за свет
Судебные приставы-исполнители Южно-Сахалинска совместно с представителями местной энергетической компании провели рейд по адресам граждан, чьи квитанции за электроэнергию остались не оплаченными. Они отобрали 13 исполнительных производств. По многим адресам сотрудники ведомства оставили извещения, а также составили акты о не проживании должников в этих квартирах, рассказали ТИА «Острова» в управлении Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.
Всего, за 2017 год на исполнении в УФССП России по Сахалинской области находилось 33 123 исполнительных производства о взыскании денежных средств в пользу предприятий ТЭК на сумму 597 млн руб. За указанный период окончено и прекращено 22 710 исполнительных производств на сумму 327 млн рублей, из них примерно половина - фактическим исполнением, а общая взысканная сумма в пользу предприятий ТЭК составила почти 155 млн рублей.
УФССП России по Сахалинской области напоминает гражданам о необходимости исполнения своих финансовых обязательств за жилищно-коммунальные услуги, предоставленные топливно-энергетическими компаниями. Данная категория исполнительных производств находится на особом контроле Управления и подобные рейды проводятся регулярно.
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