В Южно-Сахалинске прошел конкурс снежных фигур
В городском парке состоялся восьмой конкурс снежных фигур, посвященных Всемирному дню защиты морских млекопитающих. Его организовал и провел клуб волонтеров «Волонтерская волна - Эко» экологического центра «Родник» совместно с городским парком культуры и отдыха имени Юрия Гагарина при поддержке Всероссийского движения «Вольные музыканты». Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской областной общественной организации «Экологический центр «Родник».
Участниками конкурса стали около 120 человек – семейные и дружеские группы, команды от школ города: № 32, №11, № 3 и гимназии №1. Многие пришли подготовленными: с эскизами, своим инструментом и красками, и дружно взялись за создание снежных скульптур, воплощая свои творческие задумки. Вскоре за станцией детской железной дороги образовалось целое морское царство: тюлени, киты, морские слоны, касатка, черепаха и другие обитатели подводного мира.
Пока жюри и Кит подводило итоги, волонтеры провели игры для детей и взрослых, а участник «Вольных музыкантов» спел песни.
Лучшие работы оценивались за оригинальность, эстетичность и соответствие теме. Победителями стали: две команды школы № 32 - «Белый орлан» за скульптуру «Серым китам жить в Охотском море» и «Первоклашки» за работу «Синий кит», команда «Тюлени» за одноименную композицию, команда школы № 3 «Снегострой» за работу «Ждун» и команда «Дельфин и Русалки» за работу «Подводный мир». За творческий подход были отмечены работа «Морские котики» команды «Жар-птица» и «Нерпа» группы «Ламанон» школы №11.
Всем командам вручили дипломы, грамоты и подарки: экосумку, календарь экологических дат, памятную кружку и сладости. А также пригласили на новые встречи в экологический лагерь «Родник», запись в который начнется с 1 марта.
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