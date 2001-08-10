Островные борцы завоевали золотую и серебряную медали чемпионата ДФО

В Брянске состоялось первенство ООО РФСО «Локомотив» по вольной борьбе. В старинном русском городе состязались сильнейшие юниоры страны в возрасте до 21 года. На ковер вышли свыше 200 спортсменов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики.

Интригу первенству придавал тот факт, что согласно изменениям в правилах ВСФК, победители в каждой весовой категории получали право на присвоение звания мастера спорта России. Очень близок к выполнению почетного норматива был кандидат в мастера спорта из Южно-Сахалинска Владимир Буянтуев. Подопечный тренера Александра Ваулина выступал в весовой категории до 65 кг.

Сахалинец одержал четыре победы и пробился в финал, где его соперником был Гаджимурат Идрисов из Республики Дагестан. Островитянин уверенно провел первый период, выиграв его по баллам (4:2). Однако во втором периоде он допустил ошибку и пропустил прием. Уступая в счете, Владимир Буянтуев попытался отыграться, но не ему немного не хватило времени. Итог – 8:6 в пользу представителя Дагестана, который стал победителем, а Владимиру Буянтуева была вручена серебряная награда.

- По мнению многих специалистов, эта схватка стала украшением турнира. Она держала зрителей в напряжении до последних секунд. В концовке у борцов уже практически не осталось сил. После финальной сирены они в изнеможении буквально рухнули на ковер, а болельщики наградили их за это продолжительной овацией, - рассказал старший тренер сборной команды Сахалинской области Александр Ваулин.

В весе до 70 кг выступал воспитанник СДЮСШОР по греко-римской борьбе, а ныне студент Национального государственного университета физкультуры, спорта и здоровья в Санкт-Петербурге Александр Шеварев. В категории до 70 кг он одержал несколько побед, но в полуфинале проиграл будущему победителю турнира Усману Юсупову из Республике Чечня. В поединке за бронзу сахалинец нанес поражение Магомеду Хасханову и занял третье место.

По итогам турнира Владимир Буянтуев завоевал право принять участие в первенстве России среди юниоров, которое пройдет в Смоленске в апреле 2018 года.