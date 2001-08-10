В 2017 году островные пенсионеры получили больше 36 миллиардов рублей
В 2017 году пенсионеры области получили почти 36,5 миллиардов рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.
В прошлом году начисление и выплата пенсий и пособий, которые находятся в компетенции ведомства, производились вовремя и в полном объеме.
В 2017 году фонд области выплатил пенсий и пособий на сумму 36 млрд 455,6 млн. рублей. Годом ранее эта сумма составляла около 34 миллиардов рублей.
Расходы системы обязательного пенсионного страхования - выплата всех видов пенсий. Эти расходы на две трети обеспечены поступающими от работодателей страховыми взносами, а ещё треть - это трансферты из федерального бюджета. Трансферты возмещают расходы Пенсионного фонда на различные льготы, которые даны самим государством отдельным категориям страхователей и застрахованных лиц.
Обеспеченность страховыми взносами за 2017 год составила 74 %. Для сравнения, 2016 году обеспеченность страховыми взносами составляла 75,9 %.
Недостающие средства на выплату пенсий предоставлялись дотациями из бюджета ПФР. Весь период выплаты производились своевременно и с учетом всех повышений: ни в одном из районов области сбоев не было.
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