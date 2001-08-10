Южносахалинцев приглашают принять участие в конкурсе социальных проектов «Шаг вперед»

Прием заявок на участие в конкурсе социальных проектов «Шаг вперед» на соискание муниципального гранта города стартовал в Южно-Сахалинске. Документы принимаются до 23 марта включительно. На реализацию инициативы возможно получить до 300 тысяч рублей, рассказали ТИА «Острова» в администрации областного центра.

Целью конкурса является создание условий для формирования мотивации молодежи к ведению здорового образа жизни, профилактика детской преступности, наркомании и беспризорности.

Участвовать в конкурсе могут:

- некоммерческие организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), территориальные общественные самоуправления, зарегистрированные в качестве юридического лица в установленном порядке и осуществляющие свою деятельность на территории Южно-Сахалинска не менее одного года с момента регистрации;

- физические лица старше 18 лет, проживающие в Южно-Сахалинске, за исключением физических лиц, ограниченных в дееспособности или признанных недееспособными в установленном законодательством порядке.

Форма заявки размещена на официальном сайте администрации города. Ее необходимо направить по электронной почте. Консультацию и дополнительную информацию можно получить в рабочее время по телефону 312-599 (доб. 5) или непосредственно в отделе молодежной политики и туризма управления по физической культуре и спорту по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Невельская, д. 31, кабинет № 1.