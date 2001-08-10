Тихоокеанское
информационное агентство
26 Февраля 2018
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Спасатели: Выходить на лед у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасно
17:30, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают на консультации Росреестра

Южносахалинцам напоминают, что 1 марта состоится единый День консультаций Росреестра. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.

Прием горожан будет осуществляться с 13.00 до 20.00 по адресам: ул. Ленина, 250; ул. Тихоокеанская, 33; Компроспект, 39 в кабинет 107, 216, 217.

Специалисты управления и филиала Росреестра по Сахалинской области ответят на вопросы, касающиеся земельно-имущественных отношений таких, как постановка на кадастровый учет, регистрация прав, земельный надзор, возможность пересмотра кадастровой стоимости в специальных комиссиях и другое. А также расскажут о предоставлении услуг Росреестра в электронном виде.

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